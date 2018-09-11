За полгода уральцы набрали рекордные суммы по кредитам

Комитет по финансовому рынку Госдумы хочет запретить россиянам занимать у банков слишком много. В Свердловской области банкиры отмечают рост кредитования, серьезно растет объем займов без обеспечения. В среднем один клиент занимает 210 тысяч рублей.

Депутаты хотят законодательно запретить банкам выдавать кредиты, если на погашение текущих у людей уходит более половины дохода. Поправки, над которыми работает профильный комитет, внесут в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Банк России уже работает над механизмом регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки. В ЦБ уточнили, что это делается для того, чтобы банки наращивали качественный кредитный портфель, который не будет приводить к избыточной закредитованности россиян. При этом по статистике ЦБ за последние три года в России сократилось число должников, которые отдают на погашение займов половину своего дохода, снижается доля заемщиков с экстремальными долгами. Но это снижение идет за счет ипотечников, в сегменте необеспеченных займов, то есть тех, кто брал потребкредиты, доля клиентов с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что за первое полугодие 2018 года в Свердловской области было выдано 20,3 тысячи потребительских кредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года (6,2 млрд рублей). Средний размер займа вырос на 26 % – с 404 до 510 тысяч рублей.

В основном люди просят кредит на ремонт, покупку крупной бытовой техники, на путешествия и на рефинансирование кредитов из других банков. «По нашей оценке, потребительская активность населения растет. Этому способствует тенденция снижения процентных ставок банками, что делает кредиты еще доступнее. Кроме того, улучшается финансовая грамотность населения», – отметили в пресс-службе банка. В этом банке рост кредитования был вызван и «локальными» изменениями – упрощение получения кредита для заемщиков с невысокими доходами и оформление кредитов по одному документу без дополнительных справок.

В пресс-службе УБРиРа рассказали, что за первое полугодие клиенты из Свердловской области получили потребкредиты на 1,8 млрд рублей, это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О прогнозе на будущее здесь не говорят, также свой прогноз не сделали в «Сбербанке», сославшись на сложность прогнозирования в нынешней экономической ситуации. А увеличение потребкредитования за предыдущие полгода в банке связали с «устаканиванием экономики, в том числе региональной». Свердловчане в крупнейшем банке страны взяли в долг 19,5 млрд рублей, за аналогичный период годом ранее банк выдал таких кредитов на сумму 11,1 млрд рублей. Таким образом, портфель потребительских кредитов вырос на 75,7%.

СКБ-банк сообщил, что за полугодие в Свердловской области было выдано потребкредитов на сумму 1,8 млрд руб. Здесь склоняются к тому, что потребительское кредитование к концу года может несколько снизиться. В финансовом департаменте банка отметили, что ЦБ начал принимать меры по снижению темпов потребительского кредитования. Кроме того, ключевая ставка до конца года снижаться, вероятно, не будет, а возможно, даже вырастет. «В этих условиях можно предположить, что ставки по потребительским кредитам как минимум приостановят своё снижение, и как максимум могут даже вырасти, что в краткосрочной перспективе будет способствовать некоторому сокращению объемов выдачи кредитов банками», – отметили в банке.

По данным Национального бюро кредитных историй, рост среднего размера потребкредита по России за 2 квартал этого года составил 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В Свердловской области в среднем один потребительский кредит составляет 209,9 тысячи рублей, сумма выросла почти на 25 %.

Добавим, на сегодняшний день в среднем россияне на выплату кредита тратят 40% дохода, представители банковского сектора считают приемлемой планку в 50 %. В Ассоциации российских банков указали на риски, которые возникают с введением ограничения долговой нагрузки. Если гражданин не сможет получить в банке или МФО новый кредит, он с большой долей вероятности обратится к «черным кредиторам».

Екатеринбург, служба информации

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