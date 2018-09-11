Из-за ошибки инкассаторов екатеринбуржцам удалось унести из банкомата почти 1,4 млн рублей

Три екатеринбуржца предстанут перед судом за то, что из-за технического сбоя смогли забрать из банкомата почти 1,4 млн рублей не принадлежащих им денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, днем 5 июля 2017 года в киоске на улице Алтайской посетители снимали деньги со своих пластиковых электронных карт. Они направили запрос о снятии 1000 руб., однако банкомат выдал им купюру номиналом 5 000 рублей. После чего мужчины 1981, 1982 и 1986 годов рождения в разное время еще раз направили запрос о выдаче 1000 рублей, и банкомат снова выдал им купюры достоинством в 5000 рублей.

Поняв, что в системе произошел технический сбой, мужчины решили им воспользоваться. Они вновь пришли к этому же банкомату и аналогичным образом сняли еще свыше 1 млн. рублей. Мужчины 37-ми и 32-х лет сняли 984 тыс. рублей, а еще один 36-летний посетитель магазина – 404 тыс. рублей. В результате в общей сложности банк понес ущерб в размере 1 млн. 388 тыс. рублей. Впоследствии мужчины полностью признали вину, раскаялись и частично возместили ущерб. Выяснилось, что при подготовке кассет с деньгами для банкомата из-за ошибки инкассаторов в ячейку для 1000-рублевых банкнот были положены 5-тысячные купюры. Инкассаторы были привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время материалы уголовных дел переданы в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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