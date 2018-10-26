Два екатеринбуржца оштрафованы на 1 миллион рублей за снятие денег из неисправного банкомата

Чкаловский районный суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам, забравшим крупную сумму из неисправного банкомата. Из-за технического сбоя аппарат вместо тысячных купюр выдавал банкноты номиналом в пять тысяч рублей, чем мужчины не преминули воспользоваться. В общей сложности они похитили почти 1 миллион рублей – эти деньги подсудимые впоследствии вернули банку, а сверх того получили равнозначные штрафы.

История произошла в июле 2017 года на улице Алтайской в Екатеринбурге. Местные жители Александр Сергиенко и Денис Кудлатов обнаружили, что банкомат около магазина «Пикник» выдает суммы в пятикратном размере. Сначала первый подсудимый обналичил с карты своей супруги 40 тысяч рублей, но банкомат по ошибке выдал ему 200 тысяч рублей. Затем сообщники начали снимать деньги с карты на имя Кудлатова. В течение часа им удалось изъять и похитить 984 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге в отношении мужчин было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Сергиенко также вменялся эпизод кражи за снятые 200 тысяч рублей. В ходе расследования подозреваемые возместили банку похищенные деньги. Учитывая это, суд назначил обоим наказание в виде штрафа: Александр Сергиенко должен заплатить 500 тысяч рублей, Денис Кудлатов – 450 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск банка на сумму 364 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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