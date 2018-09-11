Куйвашев обсудил с единороссами новой гордумы судьбу Высокинского, Кожемяко и «своего человека» в ЕГД

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня провел встречу с представителями «Единой России», избранными в новый состав городской думы Екатеринбурга. Глава региона поздравил депутатов с успехом на выборах и обозначил перспективы развития уральской столицы. В том числе, речь зашла о будущем главе города.

Тезисы губернатора касались уже привычных надежд на проведение в Екатеринбурге международной выставки «Экспо-2025» и летней Универсиады-2023, также шла речь о создании совместной рабочей группы по празднованию 300-летия города. Депутаты подняли вопрос о строительстве второй ветки метрополитена, на что был дан ответ: если Екатеринбург выиграет «Экспо», то проект сразу получит вектор развития. «Даже если этого не произойдет, депутаты все равно отметили, что необходимо уже сейчас предусмотреть финансирование проектирования метро. Потому что это достаточно длительный и дорогой процесс»,– рассказал «новому Дню» участник встречи Виктор Тестов.

Помимо этого, Евгений Куйвашев впервые официально обозначил свою позицию по конкурсным выборам мэра. На встрече он назвал своего заместителя Александра Высокинского «кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга». Высказался губернатор и в отношении замглавы администрации города Алексея Кожемяко, который не прошел во второй тур.

«Евгений Куйвашев сообщил, что подготовил для него некоторое предложение. Оно будет озвучено в ближайшие дни. Как я понял, Алексею Петровичу предложат перейти на работу в правительство Свердловской области», – рассказал Виктор Тестов.

Напомним, заключительное голосование за нового «сильного» мэра города должно состояться 25 сентября на первом заседании гордумы. Причем конкурсная комиссия вынесла на обсуждение думы всех 19 кандидатов, но рекомендовала к избранию только трех: Высокинского, Маслакова, Абакумову.

Также Куйвашев объявил единороссам, что в городской думе по-прежнему будет находиться его представитель. В прошлом созыве эти обязанности исполнял замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, за которым закрепилось прозвище «око губернаторское». Собеседник агентства отметил, что фамилия нового представителя не называлась, но вероятно, этот человек также будет присутствовать на заседаниях партийных фракций ЕГД.

«Сегодня все депутаты от «Единой России» оформили заявления о вступлении во фракцию. В ближайшее время пройдут выборы председателя фракции – дата пока не назначена, но обычно это происходит накануне заседания думы. Сегодня поднимался вопрос о партийной дисциплине. В прошлом созыве некоторые депутаты игнорировали принятые на фракции решения, иногда пропускали заседания. Сейчас на это будет обращаться серьезное внимание», – добавил Тестов.

По информации ДИП, Евгений Куйвашев намерен провести консультации с представителями всех депутатских групп и партийных фракций, которые могут быть сформированы в гордуме Екатеринбурга. В седьмом созыве ЕГД также представлены депутаты «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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