Учли опыт Сирии: военным запретят постить фото и видео в интернете

Российским военнослужащим запретят публиковать в интернете и СМИ фото, видео и другую информацию, из которых третьи лица смогут узнать об их ведомственной принадлежности, дислокации подразделений и получить другие данные, не предназначенные для посторонних глаз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект был внесен в Госдуму вчера Правительством РФ. В пояснительной записке говорится: «Анализ деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации».

Солдат-срочников ждет за нарушение этого запрета дисциплинарное наказание, контрактников могут сразу уволить. Запрет не распространяется на военных, которые уже вышли в отставку, а также на фото, которые никак не связаны со служебной деятельностью военнослужащих.

Добавим, что на странице в соцсети свердловского депутата Госдумы Андрея Альшевских, который рассказал о законопроекте, уже развернулась бурная дискуссия. Сам депутат считает, что мера нужная – «негоже, когда боевые подразделения отслеживают из-за глупых селфи».

С ним согласен преподаватель журфака Валерий Амиров: «Никаких соцсетей на действительной военной службе». Пользователь Артем Лукьяненко иронизирует: «Да, глупо сэлфить на фоне «тополей» с геолокацией».

Бывший помощник депутата Вениамин Помазкин констатирует: «Уже раз двадцатый запрещают. Не поможет». Пользователи либеральных взглядов жестко раскритиковали депутатов: «Пора уже запретить запрещать», «А может, запретить депутатов?», «Когда экономическими реформами займетесь?»

Напомним, весной в СМИ несколько раз появлялась информация о гибели россиян на территории военного конфликта в Сирии. В ряде случаев источниками служили именно соцсети, причем через некоторое время посты из них исчезали.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 12.09.18

От трех до 25: суд расписал сроки ареста сторонникам Навального в Екатеринбурге. / 12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Куйвашев обсудил с единороссами новой гордумы судьбу Высокинского, Кожемяко и «своего человека» в ЕГД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»