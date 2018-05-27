СМИ: Вместе с военнослужащими РФ в Сирии погибли бойцы ЧВК Вагнера

В Чите сегодня прошли похороны двух из четырех российских военнослужащих, погибших при атаке террористов в Сирии. На прощание с 32-летним старшим лейтенантом Сергеем Елиным и 23-летним сержантом Игорем Михайловым на призывной пункт под Читой пришли более 200 человек, сообщает «Чита.ру». Среди собравшихся были военные и гражданские. Оба погибших проходили службу в 200-й артиллерийской бригаде из закрытого поселка Горный в Улетовском районе Забайкальского края.

Отмечается, что тела еще двух погибших в Сирии военнослужащих из Забайкалья отправили к родственникам в другие районы региона.

По данным источников издания, военнослужащие погибли во время артобстрела 23 мая.

Между тем мониторинговая группа Conflict Intelligence Team назвала имя еще одного погибшего 23 мая российского военного – это 25-летний Кирилл Полищук. Сообщение о его гибели появилось в соцсетях 25 мая, но сегодня было удалено.

Тем временем «Новая газета» сообщила, что вместе с четырьмя российскими военнослужащими в бою 23 мая погибли еще двое бойцов частной военной компании Вагнера.

Издание «Чита.ру», в свою очередь, со ссылкой на источники сообщило о гибели в Сирии шестерых человек: четырех военнослужащих из Забайкальского края и двоих человек из Башкирии, проходивших службу в Забайкалье.

Между тем агентство France Press со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека информирует, что 23 мая в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»в провинции Дейр-эз-Зор погибли 9 россиян и еще 26 бойцов сирийской правительственной армии. Как утверждает глава организации Рами Абдул-Рахман, не все погибшие из россиян были военнослужащими.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о гибели четырех российских военных советников в результате атаки террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Когда именно произошло нападение и откуда были погибшие, ведомство не уточнило.

Ранее западная пресса сообщила о гибели 7 февраля текущего года не менее 100 россиян, воевавших в Сирии в составе ЧВК Вагнера, от авиаудара американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор и ранении еще 200-300 бойцов ЧВК. По данным военных источников американского телеканала CBS, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. В российской прессе сообщалось, что в Сирии погибли от 11 до нескольких десятков россиян. Позже отмечалось, что раненные в Сирии российские наемники доставлены в госпитали Москвы и Петербурга.

20 февраля МИД России выступил с заявлением, в котором признал ранение десятков россиян в Сирии. Российское внешнеполитическое ведомство при этом не уточнило, где они были ранены и при каких обстоятельствам, отметив лишь, что это произошло «в ходе недавнего военного столкновения», и подчеркивая, что военнослужащие Вооруженных сил России в этом конфликте «никаким образом не участвовали». В МИД РФ также заявили, что раненым соотечественникам было оказано содействие для возвращения в Россию для лечения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила гибель пятерых россиян во время вооруженного столкновения в Сирии 7 февраля, указав, что погибшие не были военнослужащими. При этом назвала дезинформацией сообщения СМИ о «множестве погибших россиян».

Москва, Чита, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Чита. Другие новости 27.05.18

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