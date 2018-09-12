Отсидевший «по ошибке» уральский бизнесмен не смог пробиться сквозь круговую поруку силовиков: вся надежда на Путина

Свердловский предприниматель Андрей Черепков, который из-за неправосудного приговора режевского суда, был посажен за решетку, а затем по решению суда высшей инстанции был освобожден с извинениями, решил обратиться за поддержкой к главе государства. По словам Черепкова, в своих двухлетних попытках добиться справедливости он столкнулся с жесткой круговой порукой в рядах уральских силовиков и ему остается надеяться только на вмешательство в ситуацию президента страны Владимира Путина.

Напомним, что 20 сентября 2016 года приговором Режевского городского суда экс-директор ООО «Уральская цветная добывающая компания» (УЦДК) Андрей Черепков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Между тем, через два месяца 29 ноября 2016 года судебной коллегией по уголовным делам Свердловского областного суда приговор Режевского городского суда от 20.09.2016 в отношении Черепкова А.В. был отменен, уголовное дело прекращено на основании пункта 5 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием заявления потерпевшего. В этот же день Андрей Черепков был освобожден из-под стражи. То есть фактически суд не усмотрел в действиях Черепкова какого бы то ни было состава преступления

«Свердловский облсуд увидел самое главное нарушение – следствие вело дело по неустановленному лицу, без заявления потерпевшего», – уточнил Черепков.

Позже в декабре 2016 года Режевским городским прокурором от имени государства в соответствии с требованиями статьи 136 УПК РФ (возмещение морального вреда) предпринимателю было принесено официальное извинение за причиненный вред. Этим надзорные органы, очевидно, решили и ограничиться.

Однако сам Андрей Черепков уверен, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано по заказу конкурентов, осуществлявших, по мнению коммерсанта, рейдерский захват Уральской цветной добывающей компании и далеко не последнюю роль в этом деле играл другой режевской предприниматель – Михаил Каримов, которого Черепков считает заказчиком сфабрикованной схемы. В связи с этим бывший руководитель УЦДК последние годы пытается добиться привлечения к ответственности сотрудников органов следствия, которые занимались его делом, а также оценить правомерность действий представителей Режевского городского суда, которые, по предположению Черепкова, также были задействованы в реализации рейдерской схемы.

Андрей Черепков обошел много инстанций, но везде сталкивался с ответом, что основания для привлечения кого бы то ни было к ответственности отсутствуют, и кроме того «от имени государства ему уже принесено извинение». То есть, согласно позиции уральских силовиков, за «ошибки следствия» и дальнейшие «судебные ошибки» никто отвечать не должен.

«Это какая-то жесткая круговая порука. В прокуратуре, в следствии, в полиции. Остается только обратиться к главе государства Владимиру Путину, может хоть его вмешательство, если оно последует, как-то изменит эту ситуацию и сломает систему безнаказанности», – надеется Андрей Черепков, который намерен отправить президенту соответствующее обращение.

Екатеринбург, Служба информации

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