У группы Каримова-Пядышева могут появиться серьезные проблемы: их жертвы решили объединиться для борьбы с рейдерами (АУДИО)

У известной на Урале так называемой группы экс-силовиков Каримова-Пядышева, похоже, назревают серьезные проблемы. По информации представителей регионального надзорного ведомства, жертвы активной коммерческой деятельности бизнесменов с полицейским прошлым, похоже, решили объединить усилия в борьбе за свои права и имущество.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, в областную прокуратуру стали поступать коллективные заявления от лиц, пострадавших от действий бывших высокопоставленных свердловских полицейских. Ранее в СМИ попадала информация от отдельных граждан, называющих себя жертвами деятельности этой группы. Пострадавшие уверяют, что состав группы расширяется, а потому можно предполагать и увеличение числа заявителей, требующих от прокуратуры расследовать сделки, которые были совершены с участием граждан Пядышева и Каримова.

К примеру, не так давно в судебном порядке рассматривалось дело о банкротстве известного екатеринбургского коммерсанта Николая Злыгостова. Он задолжал своим кредиторам порядка 140 миллионов рублей (что, как ни странно, позволило ему избежать уголовного преследования и свободно распоряжаться имуществом, помещенным в конкурсную массу), но вполне очевидно, что с деньгами расставаться не спешил. Та же история и с недвижимым имуществом банкрота: когда кредиторы попытались изъять в конкурсную массу злыгостовскую недвижку, неожиданно в суде появились представители другой гражданки – Виктории Горбатовой, которая заявила, что она ранее выкупила всю эту недвижимость, и кредиторам стоит умерить свои аппетиты, так как лично она им ничего не должна.

Казалось бы, обычная история, но участники процесса обращают внимание на личность самой Горбатовой, супруги того самого Александра Пядышева, который со своим партнером Михаилом Каримовым почему-то раз за разом оказывается в центре рейдерских скандалов. Так что, зная позицию Злыгостова и семейное положение Горбатовой, представители тех же самых кредиторов высказывают мнение, что коммерсанты могли вступить в сговор и таким образом вывести злыгогстовское недвижимое имущество из-под конкурсного управления.

Сам Пядышев известность получил, в числе прочего, в связи с событиями на металлургическом заводе им. Бардина в Сысерти (АО БМЗ). Как говорят представители БМЗ, в свое время Пядышева взяли на завод якобы в качестве свадебного генерала – ставить подписи на документах и решать проблемы с силовиками, но эта роль не устроила бывшего полицейского, и вместе еще с одним партнером, Дмитрием Лебедем, Пядышев взял БМЗ под контроль. Далее события развернулись по схеме из 90-х годов: директорской волей была заменена охрана завода, а предприятие начали пилить в буквальном смысле слова, сдавая в металлолом конструкции и оборудование цехов, рельсы с подъездных путей, кран и другие активы, содержащие металл.

Audio Позднее тот же Лебедь стал участником громкого аудиоскандала. Человек с голосом, похожим на голос Лебедя, на записи, оказавшейся в распоряжении СМИ, предлагает собеседнику принять участие в перспективной госпрограмме (регулируется постановлением правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям») и подать заявку на получение субсидии в размере 300 миллионов рублей. Аудиозапись разговора

По словам человека с записи, в реальности осваивать инновационные технологии не потребуется. Достаточно подать заявку и получить деньги. Мужчина предлагает своему собеседнику познакомить его с неким Ильей, который находится недалеко, а тот уже сможет оформить все документы, сопровождать заявку по всем инстанциям, готовить отчеты по освоению средств и т.д.

При этом, по заверениям этого человека, все абсолютно безопасно. Мол, все, от кого зависит предоставление субсидий, «в теме». Проверять, реально ли вводятся инновационные технологии, никто не будет. Мол, в Свердловской области процесс, так сказать, уже налажен и есть «успешные» примеры. Мол, он сам такую заявку подал и получил деньги, а второй раз уже нельзя.

Согласно официальной информации «Руспрофиль», Лебедь является учредителем ООО «Айронкат», компании, производящей оборудование и занимающейся обработкой металлов. Он знаком с вышеупомянутым постановлением № 634 и не так давно действительно подавал заявку на субсидию на получение миллионов бюджетных рублей. И эту субсидию действительно получил. Так что этот человек в вопросе субсидий, судя по всему, что-то понимает и механизм подачи заявок и т.д. знает.

Еще одну историю о деятельности этих граждан в письме агентству «Новый День» изложил екатеринбургский бизнесмен Михаил Чиркин. Он заявил, что стал очередной жертвой предпринимателей Каримова и Пядышева, и сообщил о своих взаимоотношениях с так называемой группой Каримова.

«С целью ведения переговоров с собственником акций и юридического оформления сделки мне предложил свои услуги Пядышев Александр Викторович, которого со мной познакомил мой знакомый Каримов Михаил Борисович и представил как своего юриста.

Пядышев А.В. привлек к данной процедуре своих знакомых, которых он мне представил юристами. Впоследствии я узнал, что эти «юристы» являются бывшими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и в настоящее время представляют собой, по моим данным, преступную группу, специализирующуюся на совершении рейдерских захватов.

В состав данной группы, по моей информации, в частности входят следующие лица:

– Пядышев Александр Викторович, подполковник милиции в отставке, бывший начальник Управления делопроизводства и режима ГУВД Свердловской области;

– Буранбаев Сергей Сергеевич, бывший сотрудник ГУ ФСИН, представляется всем «полковником ГУФСИН в отставке»;

– Калугин Вадим Анатольевич, также представляется всем бывшим сотрудником ГУВД Свердловской области.

В результате действий Пядышева А.В., Буранбаева С.С. и Калугина В.А. у меня были обманным путем похищены купленные мной акции ЗАО «СМП № 278 Уралтрансстрой», и «выведены» на номинального собственника Калугина Вадима Анатольевича.

Таким образом, я лишился своих денег в сумме 30 миллионов рублей, затраченных на покупку данных акций, кроме того, по условиям договора я остался должен прежнему собственнику 8 миллионов 500 тысяч рублей», – пишет Чиркин. Об этих событиях он уже сообщил в прокуратуру Свердловской области. По его словам, там в ответ на его заявление назначили проверку.

По мнению источников в надзорном ведомстве, возможно, объединенные усилия пострадавших от действий бывших силовиков дадут необходимый эффект. «Объединенные ресурсы, юридические, финансовые и так далее, личные и бизнес-связи, формирование так сказать единого фронта, могут все-таки «продавить» эту сформировавшуюся за все эти годы систему», – полагает собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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