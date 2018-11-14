Каримов с Пядышевым опять засветились в рейдерском скандале: в деле фигурируют погоны, заводы и сотни миллионов бюджетных рублей (АУДИО)

Известная на Урале так называемая группа Каримова вновь оказалась в эпицентре рейдерского скандала. Авторитетных коммерсантов с полицейским прошлым вновь обвиняют в захватах предприятий, махинациях с акциями и сотнями миллионами бюджетных рублей.

В письме агентству «Новый День» екатеринбургский бизнесмен Михаил Чиркин, заявивший, что стал очередной жертвой предпринимателей Каримова-Пядышева, излагает историю своих взаимоотношений с «группой Каримова»:

«С целью ведения переговоров с собственником акций и юридического оформления данной сделки мне предложил свои услуги Пядышев Александр Викторович, которого со мной познакомил мой знакомый Каримов Михаил Борисович и представил как своего юриста.

Пядышев А.В. привлек к данной процедуре своих знакомых, которых он мне представил юристами. Впоследствии я узнал, что эти «юристы» являются бывшими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и в настоящее время представляют собой, по моим данным, преступную группу, специализирующуюся на совершении рейдерских захватов.

В состав данной группы, по моей информации, в частности входят следующие лица:

– Пядышев Александр Викторович, подполковник милиции в отставке, бывший начальник Управления делопроизводства и режима ГУВД Свердловской области;

– Буранбаев Сергей Сергеевич, бывший сотрудник ГУ ФСИН, представляется всем «полковником ГУ ФСИН в отставке»;

– Калугин Вадим Анатольевич также представляется всем бывшим сотрудником ГУВД Свердловской области.

В результате действий Пядышева А.В., Буранбаева С.С. и Калугина В.А. у меня были обманным путем похищены купленные мной акции ЗАО «СМП № 278 Уралтрансстрой», и «выведены» на номинального собственника Калугина Вадима Анатольевича.

Таким образом, я лишился своих денег в сумме 30 миллионов рублей, затраченных на покупку данных акций, кроме того, по условиям договора я остался должен прежнему собственнику 8 миллионов 500 тысяч рублей».

Кроме того, по данным источников, знакомых с ситуацией, Пядышев вместе еще с одним печально известным уральским бизнесменом Дмитрием Лебедем взял под контроль еще одно свердловское предприятие – машиностроительный завод им. Бардина в Сысерти (БМЗ).

Как говорят представители БМЗ, в свое время Пядышева взяли на завод в качестве свадебного генерала – ставить подписи на документах и решать проблемы с силовиками, но эта роль не устроила бывшего полицейского, и вместе с Лебедем Пядышев получили БМЗ под контроль.

Есть даже аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос Лебедя, как утверждают знакомые с ним люди, подробно рассказывает, как вместе с Пядышевым они захватили предприятие: сменили охрану и начали пилить завод, в прямом и переносном смысле. Все идет по законам рейдеров 90-х: люди Пядышева пилят и сдают в металлолом конструкции и оборудования цехов и рельсы с подъездных путей и т.д.

Человек с голосом, похожим на голос Лебедя, позиционирует себя как персону, принимающую основные решения в деятельности БМЗ, в том числе по арендаторам: кого оставить, кого нет. Он также предлагает урегулировать конфликт, возникший между Пядышевым и собственником одного из предприятий (кражу собственности), бюджетными средствами, за счет средств государственной субсидий.

В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело, в котором фигурирует Пядышев. Заявитель обвиняет его в, скажем так, «перехвате контроля» над предприятием, а аудиозапись была передана в СКР и, скорее всего, уже приобщена к уголовному делу.

Стоит также отметить, что есть и другие аудиозаписи, они тоже крайне любопытны. Человек с голосом, похожим на голос Лебедя, предлагает своему собеседнику принять участие в перспективной госпрограмме (регулируется постановлением правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям») и подать заявку на получение субсидии в размере 300 миллионов рублей.

Схема распила субсидии в 300 млн

По словам человека с записи, в реальности осваивать инновационные технологии не потребуется. Достаточно подать заявку и получить деньги. Мужчина предлагает своему собеседнику познакомить его с неким Ильей, который находится недалеко, а тот уже сможет оформить все документы, сопровождать заявку по всем инстанциям, готовить отчеты по освоению средств и т.д.

При этом, по заверениям этого человека, все абсолютно безопасно. Мол, все, от кого зависит предоставление субсидий, «в теме». Проверять, реально ли вводятся инновационные технологии, никто не будет. Мол, в Свердловской области процесс, так сказать, уже налажен и есть уже «успешные» примеры. Мол, он уже сам такую заявку подал и получил деньги, а второй раз уже нельзя.

По словам информированных источников, такие предложения действительно периодически поступают владельцам производств. Вполне вероятно, предполагает собеседник РИА «Новый День», по известным причинам решивший сохранить анонимность, речь в том разговоре могла идти об элементарном «распиле» госсубсидии. Конечно, продолжает он, такое дело в одиночку не провернуть. Нужны связи в самых различных сферах и, в первую очередь, в госструктурах, непосредственно занимающихся распределением субсидий и контролирующих их освоение.

Упомянутый в разговоре «Илья», скорее всего, является чиновником из какого-нибудь профильного ведомства, имеющим достаточно полномочий, чтобы прикрыть «распил».

Согласно официальной информации «Руспрофиль», Лебедь является учредителем ООО «Айронкат», компании, производящей оборудование и занимающейся обработкой металлов. Он знаком с вышеупомянутым постановлением №634 и не так давно действительно подавал заявку на субсидию в 30 миллионов рублей.

Так что этот человек в вопросе субсидий, судя по всему, что-то понимает и механизм подачи заявок и т.д. знает.

Очевидно, что и эта часть беседы непременно должна заинтересовать представителей правоохранительных органов, регулярные рейдерские атаки на предприятия и, видимо, поставленный на поток «распил» сотен миллионов бюджетных рублей – вполне весомые основания для соответствующей уголовно-правовой оценки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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