Екатеринбургские УК задолжали ресурсникам почти 3 млрд рублей

Накануне начала отопительного сезона у управляющих компаний Екатеринбурга сохраняется большая задолженность перед поставщиками ресурсов. Эту проблему обсудили вчера на межведомственном заседании в мэрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в горадминистрации, восемнадцать организаций в настоящее время имеют долг почти в 2 млрд 800 млн рублей перед ресурсоснабжающими предприятиями. Говорилось и готовности многоквартирных домов к зиме. Паспорта готовности оформлены на 3439 многоквартирных домов. В целом готовность жилого фонда к отопительному сезону – 81,2 %, теплосетей – 89,1 %, котельных – 76,2 %.

Представители мэрии и сетевых компаний представили прокурорам районов списки УК, которые не предоставляют необходимую информацию по подготовке к отопительному сезону. Отмечалось, что, когда правоохранительные и надзорные органы начинают по ним вести работу, управляющие организации и должники довольно быстро исправляют ситуацию в лучшую сторону. В завершение встречи прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова отметила, что главная цель всех участников совещания – бесперебойное обеспечение горожан энергоресурсами.

Напомним, жилые дома и социальные учреждения Екатеринбурга начнут подключать к теплу с 17 сентября. Но этапы подключения во многом будут зависеть от погодных условий. Для старта отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура на улице была ниже отметки +8 градусов в течение пяти дней, подчеркнули в мэрии.

Екатеринбург, служба информации

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