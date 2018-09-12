В Екатеринбурге распространяется письмо-фальшивка от имени кандидата в мэры Екатеринбурга

Борьба за пост главы Екатеринбурга обостряется. Сегодня в редакции городских СМИ поступило открытое письмо от имени кандидата Надежды Абакумовой, в котором она якобы просит другого кандидата, вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского объясниться по поводу обвинений в сокрытии доходов гражданской жены.

«СМИ называют вашу супругу одной из самых богатых в Екатеринбурге женщин. Это весьма неприятные обвинения. Ведь другие кандидаты на пост главы нашего города своих доходов не скрывают. У нас нет «гражданских» жен или мужей. Если опубликованные в СМИ данные не соответствуют действительности, то их необходимо немедленно опровергнуть. Потому что публикации о нарушении кандидатом на должность главы Екатеринбурга сразу нескольких законов уничтожают доверие общества к власти и подрывают фундамент института муниципального самоуправления как в Екатеринбурге, так и в других городах», – говорится в письме.

Надежда Абакумова в беседе с «Новым Днем» заявила, что не является автором этого обращения. «Адрес почты (с которой пришло письмо – прим. ред.) не мой, стиль не мой ни по подаче, ни по стилистике. Задача видимо стоит максимально дискредитировать всех рекомендованных кандидатов: Александра с одной стороны, меня склочной бабой выставить с другой, и резюмировать, что у нас тут без Тунгусова полный бардак в городе... Работают не на местных, а с прицелом на Москву. Мне это так видится», – прокомментировала она.

Напомним, выборы нового главы Екатеринбурга должны состояться 25 сентября – на первом заседании новоизбранного состава городской думы. Конкурсная комиссия вынесла на обсуждение депутатов 19 кандидатов, но рекомендовала к избранию на пост мэра только троих: юриста «Атомстройкомплекса» Надежду Абакумову, вице-губернатора Александра Высокинского и замспикера свердловского парламента Виктора Маслакова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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