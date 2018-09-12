В Екатеринбурге ЧОПовцы с ведрами спасали загоревшийся старинный особняк (ФОТО)

В центре Екатеринбурга едва не загорелся заброшенный дом купца Ваганова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по неизвестным причинам вспыхнула одна из деревянных потолочных балок разрушенного здания.

Огонь потушили своими силами охранники бизнес-центра «Суворов», который располагается рядом. Сначала они использовали огнетушитель, а потом просто окатили водой загоревшуюся балку, отчего пошло небольшое задымление. Справиться с мини-пожаром удалось за несколько минут. Сотрудников МЧС на место не вызывали.

Добавим, что старинный особняк XIX века находится в ужасном состоянии. Комплекс включает в себя два здания – главный дом и флигель. Последняя постройка уже давно стоит на подпорках, не имеет крыши и завалена строительным хламом. Весной этого года по фасаду прошла огромная трещина. Поврежденную стену огородили от пешеходной дорожки, и на этом работы по спасению дома закончились.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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