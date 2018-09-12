«Ростелеком» объяснил временную неработоспособность екатеринбургских сайтов

В уральском филиале «Ростелекома» рассказали об аварии в дата-центре, которая привела к временному сбою нескольких региональных сервисов портала госуслуг и екатеринбургских сайтов. Отключение системы электропитания ЦОД произошло сегодня рано утром, в период минимального интернет-трафика, подчеркнули связисты.

«Нештатная ситуация была ликвидирована в сверхкороткие сроки – уже через 16 минут электропитание было восстановлено. Сотрудники компании оперативно провели работы по возобновлению функционирования ресурсов. Все сервисы начали работать в нормальном режиме. Технические службы анализируют ситуацию и разработают комплекс мер по упреждению аналогичных случаев в будущем», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Ростелекома».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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