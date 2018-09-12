Десятки екатеринбургских сайтов «упали» из-за аварии в дата-центре «Ростелекома»

Сегодня утром сразу несколько екатеринбургских сайтов разной тематики перестали работать из-за аварийной ситуации в центре обработки данных уральского филиала «Ростелекома». Как сообщили хостинг-провайдеры, в ЦОД впервые за десять лет полностью отключилось питание, в связи с этим сервера некоторое время были недоступны. На данный момент работа большинства сайтов уже восстановлена. Получить оперативный комментарий от связистов по поводу случившегося не удалось.

Напомним, в минувшее воскресенье у «Ростелекома» также возникли технические проблемы с трансляцией хода голосования на выборах Екатеринбургской городской думы. Как сообщали наблюдатели на местах, утром 9 сентября не работала примерно половина веб-камер, установленных на избирательных участках. Стоит отметить, что записи трансляций с выборов в течение трех месяцев будут храниться в дата-центре «Ростелекома» по договору с администрацией Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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