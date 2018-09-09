В Екатеринбурге отказала половина камер наблюдения за выборами

В Екатеринбурге к выборам в городскую думу было установлено видеонаблюдение на участках для голосования. Однако сегодня же утром выяснилось, что около половины камер не работают.

По некоторым данным, виноват в этом Ростелеком, однако сами связисты проблемы на своем оборудовании отрицают.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.18

На избирательные участки в Екатеринбурге пришло рекордное число наблюдателей. / Мэрия жалуется в полицию: телефоны глав районов кто-то поставил на автодозвон. / В Екатеринбурге открылись избирательные участки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»