российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 сентября 2018, 13:13 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Видеонаблюдение на участках Екатеринбурга начнется в 7 часов утра в день выборов (ФОТО)

На избирательных участках Екатеринбурга заканчивается настройка веб-камер для организации видеонаблюдения в день выборов. Комплексы включатся автоматически в 7 часов утра 9 сентября: трансляция будет продолжаться в течение всего воскресенья до окончания подсчета голосов в территориальных комиссиях. Следить за ходом голосования можно будет в режиме онлайн на специальном сайте – информация о нем должна появиться в ближайшее время, передает корреспондент РИА «Новый День».

Всего в Екатеринбурге видеокамерами оснащено 484 из 573 избирательных участков. Как сообщил директор екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов, в помещениях УИК установлено по две IP-камеры: одна направлена на избирательную урну, вторая дает общий план.

Оборудование хранится в антивандальных шкафчиках и подключено к аккумуляторам – на случай аварийного отключения электричества. Если на участке внезапно пропадет свет, то камеры перейдут в режим записи с сохранением данных на флешках. На внештатные ситуации в день выборов будет реагировать мобильная бригада технических специалистов для решения проблем на месте.

Также Попов уточнил, что записанные 9 сентября видеоданные будут храниться в течение трех месяцев в центре обработки данных «Ростелекома». Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров добавил, что на случай обжалования результатов выборов закон предусматривает хранение записи трансляция в течение года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

Скончалась девочка из Ревды, которой мать откусила губу. / Урал снова ждут ночные заморозки. / Членам УИК предстоит вычеркнуть из 1,5 млн бюллетеней две партии и 25 одномандатников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в ЕГД 2018

Членам УИК предстоит вычеркнуть из 1,5 млн бюллетеней две партии и 25 одномандатников

В избирком Екатеринбурга поступило больше ста жалоб на предвыборные нарушения

Цуканов в воскресенье лично примет участие сразу в двух выборных процессах

В Екатеринбурге проголосовало досрочно более 9 тысяч избирателей

Кто не успел, тот опоздал: облсуд подвел черту под предвыборными процессами

Слух дня: бюджетников от образования пропесочили в минобразе на предмет явки

Неизвестный робот обзванивает екатеринбуржцев и от имени КПРФ призывает к бойкоту выборов

В Екатеринбурге в день выборов откроется центр общественного наблюдения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Фоторепортаж, Выборы в ЕГД 2018,

Новости партнеров