Видеонаблюдение на участках Екатеринбурга начнется в 7 часов утра в день выборов (ФОТО)

На избирательных участках Екатеринбурга заканчивается настройка веб-камер для организации видеонаблюдения в день выборов. Комплексы включатся автоматически в 7 часов утра 9 сентября: трансляция будет продолжаться в течение всего воскресенья до окончания подсчета голосов в территориальных комиссиях. Следить за ходом голосования можно будет в режиме онлайн на специальном сайте – информация о нем должна появиться в ближайшее время, передает корреспондент РИА «Новый День».

Всего в Екатеринбурге видеокамерами оснащено 484 из 573 избирательных участков. Как сообщил директор екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов, в помещениях УИК установлено по две IP-камеры: одна направлена на избирательную урну, вторая дает общий план.

Оборудование хранится в антивандальных шкафчиках и подключено к аккумуляторам – на случай аварийного отключения электричества. Если на участке внезапно пропадет свет, то камеры перейдут в режим записи с сохранением данных на флешках. На внештатные ситуации в день выборов будет реагировать мобильная бригада технических специалистов для решения проблем на месте.

Также Попов уточнил, что записанные 9 сентября видеоданные будут храниться в течение трех месяцев в центре обработки данных «Ростелекома». Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров добавил, что на случай обжалования результатов выборов закон предусматривает хранение записи трансляция в течение года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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