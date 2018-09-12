Свердловские врачи выступили в защиту тагильских хирургов, осужденных за смерть пациента

Свердловские медики возмущены приговором, который был вынесен Елене Чазовой и Алле Лукиной, работавшим хирургами в ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» в Нижнем Тагиле. Накануне суд признал их виновными в причинении смерти пациенту по неосторожности и приговорил обеих женщин к ограничению свободы сроком на 2 года и 1 год 10 месяцев соответственно. Региональный минздрав готовит официальную позицию по этому делу. Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков, сейчас изучаются все документы, чтобы дать оценку произошедшему.

Напомним, по версии гособвинения Елена Чазова и Алла Лукина в марте 2016 года назначили неправильное лечение мужчине, который был доставлен в больницу на «скорой помощи», вследствие чего пациент скончался. В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что во время расследования проводились две комиссионные судебные медицинские экспертизы специалистами из СК и минздрава Татарстана. Результаты экспертиз оказались идентичными. Была установлена причинно-следственная связь между неправильными действиями обвиняемых хирургов и смертью пациента. Суд с выводами следствия согласился, хотя оба врача отрицали свою вину.

Приговор нижнетагильским медикам вызвал резонанс в профессиональной среде. Константин Шестаков процитировал пост в «Фейсбуке» главврача ЦГБ Верхней Пышмы Алексея Малинкина, ранее занимавшего должность главного хирурга Свердловской области: «Скоро лечиться Вы будете сами!!! Лично знаю одну из осужденных хирургов – Лена Чазова, хороший умный доктор. А срок-то реальный. Я конечно материалов дела не читал. Но со слов, все они сделали нормально. А заболевание, которым страдал пациент, приводит к 100% летальному исходу, а частота летального исхода при конкретно возникшем осложнении заболевания достигает 70%. Суд тупо опирался на заключение судебно-медицинской экспертизы из Татарстана! Позор! Полгода прошло после дела Мисюриной. Ее отстояли. Дело чести отстоять и наших девочек!!!».

Многие медики придерживаются такого же мнения, отметил представитель минздрава.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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