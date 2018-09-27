«Словами и смыслами играют осознанно», – свердловская медпалата обвинила журналистов в разжигании ненависти к врачам

Свердловская медицинская палата выступила с обращением к уральским средствам массовой информации, призвав «не плодить нетерпимость заголовками». Поводом для открытого письма стали публикации в СМИ, где рассказывалось о вердикте суда по уголовному делу о смерти пациента в «Демидовской больнице» в Нижнем Тагиле. Напомним, в начале сентября были приговорены к реальным срокам два хирурга. Об этой истории «Новый День» также сообщал.

«Большинство СМИ Свердловской области опубликовали эту новость, честно выполнив свое предназначение: непредвзято и корректно проинформировали аудиторию о случившемся. Но некоторые, к сожаленью, решили привлечь читателей броскими заголовками: «В Нижнем Тагиле осуждены два хирурга, случайно убившие пациента», «На Урале вынесли приговор хирургам, убившим пациента». Профессиональный уровень СМИ, где придумали заголовки, – высокий, а, следовательно, словами и смыслами играют там осознанно, ‒ говорят члены медицинской палаты. ‒ Нельзя подменять совершенно разную юридическую терминологию в желании популизмом заменить истинное положение вещей. В жонглировании словами и смыслами должен быть предел. Применительно к медицинской тематике это предел устанавливают не врачи, а интересы пациентов: лечение не может быть эффективным, если пациент не верит во врача, если они предвзяты друг к другу. На самом деле, чего ждать от хирургов, убивающих пациентов?! Причины неблагоприятных исходов лечения для пациента должны выявляться, и виновные должны привлекаться к ответственности. Однако подменять юридические и медицинские термины жестким словом «убийство» ради минутного внимания аудитории, на наш взгляд, не только недостойно, но и противоречит миссии журналистики в обществе».

В медицинской палате Свердловской области подчеркивают, что, вероятно, врачи, о которых идет речь, будут добиваться справедливости в суде, поскольку «не считают, что именно их действия или бездействие привели к смерти человека». «Тщательное расследование с привлечением профессиональных экспертов может привести к пересмотру обвинения, как это уже бывало, в том числе и в Нижнем Тагиле, обвинения могут быть сняты. Но это, увы, уже мало что исправит: нетерпимость и ненависть раздувается быстро и легко, доверие к врачебной деятельности, основанное на тяжелом профессиональном труде, формируется долго и трудно», ‒ подытожили авторы обращения.

Екатеринбург, служба информации

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