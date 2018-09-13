Энергетики рассказали, кому и когда включат отопление

Стал известен точный график подключения отопления в жилых домах Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы. Напомним, зимний сезон стартует уже в понедельник, 17 сентября. Запуск тепла будет проходить в четыре этапа, напомнили в пресс-службе ЕТК. Быстрее всех батареи нагреются в детских садах, школах, больницах, и т.д. Затем будут давать тепло и в жилые дома.

Первый этап пройдет с 17 по 19 сентября. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга отопление дадут Уралмашу (проспект Космонавтов, улицы Бакинских Комиссаров, Ломоносова, Кузнецова). В Ленинском районе первыми подключат к теплу жителей Московской горки (улицы Шейнкмана, Куйбышева, 8 марта, Фурманова, Большакова). В Верх-Исетском районе в списке первых значатся дома на улицах Гурзуфская, Белореченская, Репина, Шаумяна, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, а также весь микрорайон Широкой Речки. В Кировском районе первыми получат отопление жители ЖБИ (улицы Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого). В Железнодорожном отопление будут включать в первом этапе в Завокзальном микрорайоне (Завокзальная, Ереванская, Артинская) и на Сортировке (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля). Также в это время запустят тепло в дома Березовского.

Второй этап намечен на 20-23 сентября. В Орджоникидзевском районе подключат Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Стачек). В Верх-Исетском ‒ центр (Попова, Московская, Шейнкмана, Антона Валека, Февральской революции, 8 Марта, Ленина). В Ленинском районе также будут подключать центр (Попова, Шейнкмана, Московская, Ленина, Хохрякова, Вайнера) и Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной).

Третий этап пройдет с 24 по 26 сентября и будет самым массовым. В Ленинском районе отопление включат в домах на улицах Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Шейнкмана, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова, Куйбышева, Народной Воли, а также на проспекте Ленина и в переулках Банковском и Театральном. Также тепло получат жители района Автовокзала ‒ улиц Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса, Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапаева. В Верх-Исетском районе продолжатся подключения в центре (Набережная Рабочей Молодежи, ВИЗ-бульвар, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова) и на ВИЗе (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей). Только во время третьего этапа начнут подключать дома в Октябрьском районе ‒ на Синих Камнях, в Парковом (Восточная, Тверитина, Ткачей), в районе Сибирского тракта, на улицах Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина и Куйбышева, а также в центре ‒ Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина. В Чкаловском районе также начнут подачу теплоресурса лишь во время третьего этапа. Первыми на горячие батареи могут рассчитывать жители Ботаники (Шварца, Крестинского, Родонитовая), а также улиц Машинной и Чайковского. В Кировском подключат дома на улицах Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, К.Либкнехта, Тургенева, Толмачева. В Орджоникидзевском продолжат подключать Эльмаш (Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков) и Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская.

Наконец, четвертый этап пройдет с 27 по 30 сентября. В Железнодорожном районе последними тепло получат жители Сортировки (Билимбаевская, Кунарская), а также Шевченко и Бажова, центра (Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковской и переулка Красного. В Ленинском районе отопление дадут в четвертый этап на улицах Серова, Сурикова и Щорса. В Кировском дольше всех придется ждать жителям Пионерского поселка ‒ улиц Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулка Паркового, Омская, Уральской, Июльской, Пионеров и Советской. В Орджоникидзевском позже всего тепло получат жильцы домов на Эльмаше (Войкова, Старых Большевиков, Красных Командиров, Кобозева, Ползунова). Кроме того, во время этого же этапа дадут отопление и жителям Верхней Пышмы.

В ЕТК уточняют, что графики могут быть скорректированы, например, при технической неготовности зданий (отсутствии паспортов готовности к зиме) или финансовой задолженности.

Екатеринбург, служба информации

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