Энергетики объяснили, почему отопление в Екатеринбурге включают при 20-градусном тепле

В ЕТК объяснили, почему в этом году в Екатеринбурге отопительный сезон начинается, когда на улице днем температура доходит до 20 градусов тепла.

«В Екатеринбурге одна из самых сложных схем теплоснабжения в бывшем Советском Союзе. Это связано с тем, что у нас на одну тепловую сеть работает очень много тепловых источников. Из-за этого нам нужно время, чтобы организовать устойчивый режим циркуляции. Весь запуск отопления разбит на этапы и занимает 13 суток», – прокомментировал исполнительный директор АО ЕТК Андрей Шмельков.

По его словам, если энергетики не могут за сутки подключить весь город, то приходится начинать работу заранее. Однако жителей никто не обязывает «жариться» в квартирах с отоплением. Во-первых, есть в доме есть ИПТ (индивидуальный тепловой пункт), то регулировать температуру можно самостоятельно. Правда, в Екатеринбурге их практически нет. Поэтому в ЕТК пообещали контролировать температуру носителя. То есть вся система будет работать в зимнем режиме, но температура батарей будет минимальная. Кроме того, УК может самостоятельно не подавать отопление – правда, если жильцы замерзнут, отвечать за это придется им. И, как уточнил Шмельков, многие УК на самом деле не берут ресурс – потому что тепло. Другой способ – отключить батарею непосредственно в душной квартире.

«И когда температура на улице понизится, у нас уже все будет готово. Когда вы уже едете на машине и вам нужно быстрее, то вы просто нажимаете газ, а машина уже заведена, она в пути», – привел сравнение энергетик. Причем в квитанциях строка за отопление уже появится, но суммы будут совсем не «зимними» – считать потребленное тепло будут счетчики в домах.

Напомним, с 17 сентября в Екатеринбурге начали подключать отопление. Первым делом трубы прогреются в соцобъектах. Жилые дома в эти дни подключают Уралмаш, ЖБИ, Широкую Речку, Сортировку и другие микрорайоны. Полный график РИА «Новый День» публиковало ранее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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