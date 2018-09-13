Автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» сократят срок

Житель Екатеринбурга Игорь Новоселов, прославившийся благодаря своему агрессивному поведению на дорогах, сократят срок заключения. Сейчас он находится в колонии общего режима в Ивделе. В прошлом году ему был вынесены приговоры сразу по нескольким уголовным статьям. Так, еще в 2014-м Новоселов сел в машину к таксисту, несколько раз ударил водителя и угрожал ему убийством. За это его отправили на два года в ИК на два года.

Ранее он также был приговорен к отбыванию наказания по другому делу ‒ летом 2015-го Новоселов сотоварищи незаконно проникли в квартиру местного жителя. В последствии они объясняли, что собирались «хлопнуть барыгу», но спутали адрес. Налетчики извинялись и предложили пострадавшему в качестве компенсации ящик пива, однако тот обратился в полицию. Суд назначил Новоселову 9 месяцев лишения свободы. По совокупности сроков, с учетом вердикта по делу о нападении на таксиста, автохаму назначили окончательный срок – 2,5 года колонии общего режима. Тем не менее, Новоселов может выйти на свободу уже в мае 2019-го. Об этом сообщил его адвокат. «Защита воспользовалась новым федеральным законом, согласно которому один день, проведенный в СИЗО, приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство, таким образом, срок сократился до 5 мая», ‒ сообщил «КП-Урал» адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов.

Екатеринбург, служба информации

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