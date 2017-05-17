Грозе Пионерки Игорю Новоселову вынесли приговор по новому делу (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

Мировой судья Кировского района Екатерина Ушакова вынесла приговор по новому делу беспредельщика, автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова. Его обвиняли в незаконном проникновении в жилище и нападении на блогера и общественника Владимира Рудякова. Сегодняшний суд добавил срок автохаму.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня днем в ходе прений сторон прокурор запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца. Было озвучено, что оно должно стать дополнением к двум годам, которые Новоселов недавно получил за нападение на таксиста Игоря Волкова. Гособвинитель уточнил, что вина Игоря полностью доказана, подтверждается показаниями его сообщников и свидетелей. Факт нападения на Рудякова признал и сам обвиняемый.

Судья Екатерина Ушакова

Cудья сочла полностью доказанной вину Новоселова, все смягчающие и отягчающие обстоятельства те же, что озвучил прокурор. В качестве смягчающих – явка с повинной Новоселова, наличие малолетнего ребенка, мать-инвалид, а также то, что подсудимый компенсировал ущерб Рудякову в виде 15 тысяч рублей. Против Новоселова говорило то, что преступление он совершал в состоянии алкогольного опьянения, скрывался 1,5 года от следствия и при этом уже имеет судимость.

В итоге по приговору по этому делу Новоселов получил 9 месяцев лишения свободы. По совокупности сроков, с учётом вердикта по делу о нападении на таксиста, окончательный срок для автохама – 2,5 года колонии общего режима. Новоселов, известный своим скандальным поведением, приговор выслушал молча и спокойно. Но, как подметил корреспондент NDNews.ru, по улыбке подсудимого было заметно, что приговором он остался доволен.

Судебный процесс начался 26 апреля. По версии следствия, летом 2015 года Новоселов, работая коллектором, перепутал адрес и проник с коллегами в квартиру к Рудякову в доме на улице Ирбитской. Мужчину избили, Новоселов нанес ему около 10 ударов руками и два – ногами. В процессе погрома злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, налетчики ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Однако он на мировую не пошел и написал заявление в полицию. Игорю предъявили обвинения по ч.1 ст.139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») и статье 116 УК РФ («Побои»).

Подельников Новоселова давно осудили – Бондаренко приговорили к реальному лишению свободы, Тихонова – к штрафу, Рашояна – к обязательным работам. Завершить рассмотрение дела о нападении на Рудякова не удалось, так как Игорь подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Поначалу он полностью признал свою вину, но потом изменил свое решение. На суде он заявил, что ударил Рудякова всего один раз и извинился перед общественником. Потерпевший принял извинения Игоря и, получив в качестве компенсации 15 тысяч рублей, попросил судью назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. При этом Новоселов назвал произошедшее в квартире общественника стечением обстоятельств. С его слов, вместе с товарищами они намеревались «хлопнуть барыгу», но спутали адрес. В своих действиях Игорь раскаялся. «Я наигрался уже во все это. Хватило мне всего этого уже. Столько приключений было. Это раньше пацаны... А теперь понял, что лучшими друзьями были жена с дочерью. И мать с отцом, – заявлял ранее Новоселов. – В дальнейшем планирую исправляться. Мне же еще два года сидеть. Сейчас 25. Потом 27 будет. Считай, жизнь прошла. Такая бурная молодость. Жалею, конечно. Все с девками гуляют, а мне в тюрьму».

Находясь в розыске, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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