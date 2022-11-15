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Автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорь Новоселов снова пойдет под суд

Известный уральский автохам, автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорь Новоселов снова пойдет под суд. Прокуратура утвердила обвинительный акт по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Новоселов может отправиться за решетку на два года.

«Прокуратура Березовского утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Березовского Игоря Новоселова. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

3 февраля 2022 года Новоселова привлекли к ответственности за то, что он управлял машиной пьяным. Тогда его арестовали на 10 суток. Однако уже спустя три месяца, 6 мая, Новоселов снова попал в поле зрения полицейских. Наряд ДПС остановил автомобиль Honda Prelude, инспекторам показалось, что Новоселов нетрезв: от него пахло алкоголем, мужчина вел себя «не соответствующе обстановке». От освидетельствования он отказался.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд. Санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с запретом заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок до 3 лет», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, всероссийскую известность Игорь Новоселов получил за фразу «Ты кому сигналишь, дядя?», сказанную в 2013 году. Тогда за хулиганскую выходку ему дали ограничение свободы. Затем его приговорили к двум годам лишения свободы за нападение на таксиста Игоря Волкова, потом осудили за незаконное проникновение в жилище и нападение на блогера и общественника Владимира Рудякова – к этому моменту Новоселов уже находился в розыске, но работал коллектором. В 2021 году, когда Новоселов последний раз попадал в поле зрения правоохранителей, он работал в похоронном бизнесе. В мае того года он вновь затеял конфликт на дороге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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