Известный уральский автохам, автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорь Новоселов снова пойдет под суд. Прокуратура утвердила обвинительный акт по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Новоселов может отправиться за решетку на два года.

«Прокуратура Березовского утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Березовского Игоря Новоселова. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

3 февраля 2022 года Новоселова привлекли к ответственности за то, что он управлял машиной пьяным. Тогда его арестовали на 10 суток. Однако уже спустя три месяца, 6 мая, Новоселов снова попал в поле зрения полицейских. Наряд ДПС остановил автомобиль Honda Prelude, инспекторам показалось, что Новоселов нетрезв: от него пахло алкоголем, мужчина вел себя «не соответствующе обстановке». От освидетельствования он отказался.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд. Санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с запретом заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок до 3 лет», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, всероссийскую известность Игорь Новоселов получил за фразу «Ты кому сигналишь, дядя?», сказанную в 2013 году. Тогда за хулиганскую выходку ему дали ограничение свободы. Затем его приговорили к двум годам лишения свободы за нападение на таксиста Игоря Волкова, потом осудили за незаконное проникновение в жилище и нападение на блогера и общественника Владимира Рудякова – к этому моменту Новоселов уже находился в розыске, но работал коллектором. В 2021 году, когда Новоселов последний раз попадал в поле зрения правоохранителей, он работал в похоронном бизнесе. В мае того года он вновь затеял конфликт на дороге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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