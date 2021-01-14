Автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?” снова пойдет под суд за хулиганку и угрозы

Самый знаменитый автохам Екатеринбурга Игорь Новоселов снова может оказаться в колонии. Его обвиняют по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Повреждение чужого имущества» (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Конфликт, из-за которого в Березовский суд ушло уголовное дело, произошел в мае этого года. Подвыпивший Игорь Новоселов, по версии следствия, вместе с товарищем ехал от Белоярского водохранилища в сторону Березовского. За ним ехал другой автомобиль, Новоселов начал мешать, виляя из стороны в сторону, то притормаживая, то набирая скорость. Вторая машина его в какой-то момент обогнала, после чего Новоселов догнал ее, «притер» боком и перегородил путь, встав поперек дороги. Потерпевшие свою машину развернули и поехали в противоположную сторону, но известный хулиган начал их преследовать. Потерпевшие поехали в свой дом в поселок Становая, по пути предупредив знакомых и родственников, те собрались встречать «гостей», но Новоселова и его приятеля это не остановило. Игорь достал муляж гранаты, кинул в сторону встречающих, потом поднял этот предмет и забрал с собой. А его товарищ запустил в одного из мужчин бутылкой, но промахнулся. Новоселов же оттаскал за волосы женщину, после попинал бампер машины потерпевших, забрал номерной знак и уехал. Урон машине его оппонента был оценен в 90 тысяч рублей. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, дело направлено в суд. По наиболее тяжкой статье Новоселову грозит 7 лет лишения свободы.

Для 28-летнего мужчины это уже не первый срок. Ранее он отбывал наказание в колонии Ивделя. Всероссийскую известность он получил за фразу «Ты кому сигналишь, дядя?", сказанную в 2013 году. За это ему дали ограничение свободы. Затем его приговорили к двум годам лишения свободы за нападение на таксиста Игоря Волкова, потом осудили за незаконное проникновение в жилище и нападение на блогера и общественника Владимира Рудякова – к этому моменту Новоселов уже находился в розыске, но работал коллектором.

Сейчас Игорь Новоселов работает в похоронном бизнесе, но продолжает попадать в конфликтные ситуации. Например, в сентябре ему дали пять суток ареста после того, как он в отделении полиции поругался с полицейским.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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