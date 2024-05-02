Автохам Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов останется в колонии

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отказал в смягчении наказания известному автохаму Игорю Новоселову, который прославился мемом «Ты кому сигналишь, дядя?».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в сентябре 2023 года Новоселова приговорили к 2 годам 2 месяцам колонии за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В апреле осужденный попросил заменить ему лишение свободы на более мягкое наказание.

Сотрудник прокуратуры выступил против. По его словам, Новоселов неоднократно привлекался к уголовной ответственности, но на путь исправления не встал. Суд согласился с мнением прокурора и отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, всероссийскую известность Игорь Новоселов получил за фразу «Ты кому сигналишь, дядя?», сказанную в 2013 году. Тогда за хулиганскую выходку ему дали ограничение свободы. Затем его приговорили к двум годам колонии за нападение на таксиста Игоря Волкова, потом осудили за незаконное проникновение в жилище и нападение на блогера и общественника Владимира Рудякова – к этому моменту Новоселов уже находился в розыске, но работал коллектором. В 2021 году, когда Новоселов предпоследний раз попадал в поле зрения правоохранителей, он был занят в похоронном бизнесе. В мае того же года он вновь затеял конфликт на дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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