Известного автохама осудили за похищение человека

В Екатеринбурге осужден известный хулиганскими выходками житель Березовского Игорь Новоселов. Его признали виновным в похищении человека.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Александр Шульга, 26 июля 2021 года Новоселов решил добиться от знакомого признания в наркоторговле. Для этого он дважды, один раз ночью, другой днем, заставлял потерпевшего залезать в багажник автомобиля и возил по городу.

«Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, свою вину фигурант в итоге признал. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд. Приговором Кировского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – рассказал Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что после окончания следствия и передачи дела в суд Новоселов скрылся, но в 2023 году был задержан.

Напомним, всероссийскую известность Игорь Новоселов получил за фразу «Ты кому сигналишь, дядя?», сказанную в 2013 году. Тогда за хулиганскую выходку ему дали ограничение свободы. Затем его приговорили к двум годам колонии за нападение на таксиста Игоря Волкова, потом осудили за незаконное проникновение в жилище и нападение на блогера и общественника Владимира Рудякова – к этому моменту Новоселов уже находился в розыске, но работал коллектором. В 2021 году, когда Новоселов предпоследний раз попадал в поле зрения правоохранителей, он работал в похоронном бизнесе. В мае того же года он вновь затеял конфликт на дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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