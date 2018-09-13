В Екатеринбурге в еще двух школах ученики заболели менингитом

В Екатеринбурге продолжают регистрировать новые случаи серозного менингита. Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в гимназии №5, где заболели первые дети, диагноз лабораторно подтвержден у четверых учеников, еще по семерым ожидаются результаты анализов. Все дети госпитализированы. Также три ребенка заразились от своих одноклассников, но у них инфекция проявилась в виде экзантемы (кожная сыпь), и их в больницу не отправили.

В школе № 171 пока лишь у одного ребенка подтвердился диагноз вирусный менингит, еще двоим он был снят.

Также болеют и два ученика школ № 52 и № 167. «Но они не связаны с посещением школы, поскольку ученики заболели, еще будучи на каникулах», ‒ сказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Там также уточняют, что в прошлом году заболеваемость энтеровирусными инфекциями на этот же период была в 4 раза выше.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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