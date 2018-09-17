В Екатеринбурге еще несколько учеников элитной гимназии слегли с менингитом

За прошедшие дни еще несколько школьников из Екатеринбурга подхватили серозный менингит. Только одна школа – гимназия № 5 – полностью закрыта на карантин.

В городских сообществах и соцсетях Екатеринбурга продолжают обсуждать вспышку менингита среди учащихся. В гимназии № 5, несмотря на то что она закрыта на карантин со среды, 12 сентября. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, по последним данным 13 учащихся этой школы заболели менингитом, еще трое детей подхватили другую энтеровирусную инфекцию, экзонтему – помимо жара для заболевания характерна сыпь.

В других школах закрываются классы, где у детей есть подозрение на болезнь. Родители также сообщают о закрытии классов в школах № 25, 104, 120. Ранее классы закрывали в школах № 52, 167, 171. В них – единичные случаи инфекции.

В Роспотребнадзоре отметили, что в школах ежегодно дети подхватывают энтеровирусы, в этом сезоне заболеваемость практически в два раза ниже, чем годом ранее. Точную цифру заболевших назвать пока не готовы, в пятницу сообщалось, что за сентябрь заболели 35 человек. «Отдельные классы могут закрываться, но такое происходит каждый год. Если это старшие классы – то при единичном случае могут не закрывать класс на карантин, а проводить обучение класса в одном кабинете с ежедневной дезинфекцией. Ничего страшного не происходит», – отметили в Роспотребнадзоре.

Возможно, паника началась из-за того, что в этом году в одной школе серозный менингит обнаружили более чем у десятка детей – в пресс-службе ведомства отметили, что такое бывает нечасто. Другая возможная причина беспокойства родителей – схожесть по звучанию серозного менингита, энтеровирусной инфекции, с менингококковым менингитом, опасным заболеванием, которое часто приводит к тяжелым последствиям.

Екатеринбург, служба информации

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