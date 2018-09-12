В Екатеринбурге элитную гимназию закрыли на карантин из-за менингита

Несколько учащихся екатеринбургской гимназии № 5 подхватили менингит. Школу закрыли на карантин, минимум 10 дней школьники будут обучаться на дому.

Менингит обнаружили у четырех учеников одного класса, заболевшим по 14 лет. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Там уточнили, что это не менингококковый менингит с молниеносным течением и тяжелыми последствиями. У ребят заболевание вызвано энтеровирусом – эта форма проще поддается лечению, а к тяжким последствиям приводит, если запустить заболевание.

В школе первоначально хотели перевести на домашнее обучение только класс, где заболели ученики, однако директор школы решила полностью закрыть школу на карантин: с 13 сентября по 21 сентября. Причем закрываются оба здания школы – и на улице Хохрякова, где находятся средняя и старшая школа, и на улице Народной воли, где занимаются младшеклассники.

За это время в здании проведут дезинфекцию. В Роспотребнадзоре отметили, что от них разнарядки по закрытию гимназии не поступало, но директор поступила правильно. «Детей лучше всего разобщить, тем более у кого-то симптомы могут не проявляться, но переносчиком он будет», – добавили в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, служба информации

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