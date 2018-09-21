В Екатеринбургской гимназии продлили карантин по менингиту

В Екатеринбурге в гимназии № 5 продлили карантин по менингиту. В этой школе заболевание диагностировали у 20 школьников.

Учеников элитной гимназии переводили на домашнее обучение до 21 сентября. Однако дети продолжают болеть, поэтому уроков в школе не будет еще неделю. Как сообщается в приказе, который подписала директор гимназии, карантин продлевается до 2 октября. Но это касается только учащихся с 5 по 11 классы, которые обучаются в здании на улице Хохрякова, 29а. Корпус для младшеклассников на улице Народной Воли, 19, начинает работать с ближайшего вторника – предполагается, что в понедельник родители будут брать справки о здоровье своих детей. «В связи с благополучной эпидемической обстановкой среди учащихся начальной школы образовательный процесс для учащихся с 1 по 4 класс начинается в штатном режиме с 25.09.2018 (вторник). Учащийся будет допущен до уроков только при наличии медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционным больным (в том числе с больным ЭВИ). Справка должна быть датирована 24.09.2018, сообщается на сайте образовательной организации.

Гимназия № 5 не единственная в Екатеринбурге, где дети подхватили серозный менингит. Однако в других школах это единичные случаи, и на карантин закрывались только отдельные классы. В горздраве и Роспотребнадзоре ранее подчеркивали: дети болеют такой формой менингита каждый год, эпидпорог сейчас ниже, чем годом ранее. Речь идет об энтеровирусной инфекции, это заболевание поддается лечению и не приводит к тяжким последствиям, в отличие от менингококкового менингита

Екатеринбург, служба информации

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