«Дети скачут, мы их еле сдерживаем», – врачи рассказали о состоянии школьников, больных менингитом

В Екатеринбурге в трех школах введены карантинные мероприятия из-за случаев серозного менингита у учеников. Как уже писал «Новый День», это гимназия № 5, а также школы №№ 25 и 171. В первом случае имеет место массовая заболеваемость, в других двух заразились только по одному ребенку.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова, скорее всего, вирус передавался воздушно-капельным путем. Ее коллеги из регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что именно по этой причине, скорее всего, найти источник заражения не удастся. «Проводится эпидрасследование. Недели через три, когда будет проведено генотипирование вируса, сможем сказать, какой конкретно возбудитель», ‒ сообщила сотрудница ведомства. И санврачи, и медики поспешили успокоить горожан, которые прислушиваются к вбросам в соцсетях о якобы массовых смертях и зараженных продуктах питания.

«В соцсетях что-то невероятное, вы успокойте людей, это ведь не бактериальный менингит, где бывают тяжелые формы. У нас нет тяжелых больных. Дети лежат в инфекционном корпусе, так что мы не можем вас туда провести и показать, но мы там их еле удерживаем, они скачут и себя хорошо чувствуют», ‒ заверила Савинова, добавив, что ни в этом, ни в прошлом году случаев смерти детей школьного возраста от гнойных менингитов в Екатеринбурге зарегистрировано не было. По словам замглавы управления здравоохранения, через 2-3 недели заболеваемость энтеровирусными инфекциями пойдет на спад.

С начала года по настоящее время серозным менингитом заразились 106 человек, из них в сентябре ‒ около 35 человек. Точных данных у Роспотребнадзора и Горздрава пока нет, поскольку часть случаев пока не подтверждены лабораторно. Медики еще раз напомнили, каковы основные симптомы серозного менингита. В легкой форме он почти ничем не отличается от простуды ‒ у ребенка появляется повышенная температура, кашель, насморк. Однако могут быть и другие симптомы, с которыми уже требуется госпитализация ‒ это очень сильная головная боль, высокая температура и рвота.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

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