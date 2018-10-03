В Екатеринбурге новый случай менингита у школьника

В екатеринбургской школе № 18 сегодня проводится обработка из-за энтеровирусной инфекции. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, серозным менингитом заболел ученик пятого класса. Состояние ребенка удовлетворительное. Весь класс, где был выявлен случай заболевания, отправлен на дистанционное обучение. В остальном школа работает в обычном режиме.

Напомним, в сентябре менингитом переболели ученики сразу нескольких школ Екатеринбурга. Крупная вспышка инфекции была зафиксирована в элитной гимназии №5, где заболевание диагностировали у 20 детей. В учебном заведении был введен двухнедельный карантин.

В горздраве и Роспотребнадзоре подчеркивают: дети болеют такой формой менингита каждый год, эпидпорог сейчас ниже, чем годом ранее. Речь идет об энтеровирусной инфекции, это заболевание поддается лечению и не приводит к тяжким последствиям, в отличие от менингококкового менингита.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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