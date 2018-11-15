В школах Первоуральска ввели карантин из-за менингита

В школах Первоуральска ввели карантин из-за подозрения на менингит. Заболели ученики первого и пятого классов в школе № 5 и второго в школе № 3, правда, пока диагноз не подтвержден. Однако некоторые классы уже переведены на дистанционное обучение. Карантин введен до 2 декабря по распоряжению местного отдела Роспотребнадзора. Отмечается, что дети заболели во время каникул.

«Если диагноз не подтвердится, детей вернут обратно в классы», – цитирует пресс-служба мэрии Первоуральска директора школы № 5 Раису Чижевскую.

По информации местных СМИ, всего в Первоуральске за последние две недели госпитализировали пятерых школьников с диагнозом «менингит», в октябре же в больницах оказались 20 детей. Тем не менее, санврачи пока не говорят о вспышке заболевания, а только о сезонном эпидподъеме.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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