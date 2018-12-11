На севере Урала ввели спецмеры из-за всплеска ОРВИ

В Североуральске из-за роста числа заболевших ОРВИ введен особый режим. Как сказано в постановлении администрации городского округа, ограничительные меры касаются всех массовых, культурных и спортивных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях. «Отменяются групповые занятия, спортивные и творческие, в школах искусств, детской художественной школе, в Объединении молодежно-подростковых клубов, Центре внешкольной работы, детско-юношеской спортивной школе», ‒ говорится в документе.

Ограничения будут действовать до конца этой недели ‒ их могут снять в пятницу, 14 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.18

В Екатеринбурге до пятницы будет висеть смог. / «Автомобилист» разобрался со «Спартаком», оформив четвертую победу подряд. / В Свердловской области станет больше электричек «Ласточка». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»