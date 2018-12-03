В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ достигла эпидпорога

В Свердловской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю врачи зарегистрировали 26,5 тысяч случаев по региону. На Екатеринбург приходится 12,4 тысячи случаев, что уже находится на уровне эпидпорога. Чаще всего болеют подростки старше 15 лет и взрослые.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, на карантин закрылись два детских сада в Нижних Сергах и Артемовском и одна школа в Тугулыме. Частично работа с детьми приостановлена в 65 детских садах (закрыта 81 группа) и в 20 школах (закрыто 28 классов).

Случаев гриппа на Среднем Урале пока не выявлено. В ведомстве отметили, что прививку от гриппа поставили 1,7 миллиона свердловчан, охват населения составил 42%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

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