В Екатеринбурге еще в одной школе закрыли классы на карантин из-за менингита

В Екатеринбурге еще два класса закрыли на карантин по поводу вспышки серозного менингита. Речь на сей раз идет о школе № 171. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования администрации города, на текущий момент заболевание выявлено у двух учеников разных классов. «Пока это только подозрение на менингит. Сейчас идет эпидемиологическое расследование. Классы, где выявили заболевших ребят, закрыты на карантин. Помещения классов обработаны вирулицидными средствами», ‒ сообщили там.

Напомним, вчера стало известно, что на карантин была закрыта гимназия № 5. Менингит обнаружили у четырех учеников одного класса, заболевшим по 14 лет. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Там уточнили, что это не менингококковый менингит с молниеносным течением и тяжелыми последствиями. У ребят заболевание вызвано энтеровирусом – эта форма проще поддается лечению, а к тяжким последствиям приводит, если запустить заболевание.

Екатеринбург, служба информации

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