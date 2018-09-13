Единороссы выберут кандидатов на посты мэра и спикера 22 сентября

Региональная конференция партии «Единая Россия», на которой будет принят ряд важных кадровых решений, состоится ориентировочно в следующую субботу, 22 сентября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня перед началом политсовета секретарь отделения Виктор Шептий.

По его словам, в ходе конференции партийцы определятся со своими кандидатами на пост главы Екатеринбурга и председателя городской думы.

В ходе сегодняшнего политсовета будет официально создана фракция ЕР в городской думе.

Екатеринбург, Служба информации

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