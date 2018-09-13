Бывший директор фонда капремонта Караваев после выборов отказался стать депутатом

Стало известно еще об одном кандидате в депутаты городской думы Екатеринбурга, который прошел по результатам голосования, но решил отказаться от мандата.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», от мандата отказался номеrр второй в общегородской тройке СР – бывший директор областного Фонда капремонта Александра Караваев. Его место перейдет Виталию Сухову, который сейчас является депутатом городской думой Среднеуральска. Отметим, что на официальных фотографиях со встречи губернатора Евгения Куйвашева с новыми депутатами от СР Караваева уже нет, в отличие от Сухова.

Ранее стало известно, что от мандатов отказались четыре «списочника»: Владимир Жириновский, который шел первым номером в списке ЛДПР, Григорий Вихарев, который шел так же от ЛДПР, но победил в одномандатном округе № 8, а потому не нуждается в «списочном» месте; депутат заксо от КПРФ Александр Ивачев; депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин.

Еще четыре кандидата, наоборот, отказались от должностей, мешающих им работать в городской думе, все они – единороссы. Сергей Воронин и Анастасия Немец уйдут из областной Общественной палаты, Игорь Володин – из областного заксобрания, а Михаил Матвеев – с поста вице-мэра Екатеринбурга по социальной политике.

Торжественная церемония вручения депутатских мандатов пройдет 19 сентября в здании областного правительства. 25 сентября состоится первое заседание городской думы, на котором должны быть избраны спикер и глава города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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