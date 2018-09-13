российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 сентября 2018, 18:13 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Бывший директор фонда капремонта Караваев после выборов отказался стать депутатом

Стало известно еще об одном кандидате в депутаты городской думы Екатеринбурга, который прошел по результатам голосования, но решил отказаться от мандата.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», от мандата отказался номеrр второй в общегородской тройке СР – бывший директор областного Фонда капремонта Александра Караваев. Его место перейдет Виталию Сухову, который сейчас является депутатом городской думой Среднеуральска. Отметим, что на официальных фотографиях со встречи губернатора Евгения Куйвашева с новыми депутатами от СР Караваева уже нет, в отличие от Сухова.

Ранее стало известно, что от мандатов отказались четыре «списочника»: Владимир Жириновский, который шел первым номером в списке ЛДПР, Григорий Вихарев, который шел так же от ЛДПР, но победил в одномандатном округе № 8, а потому не нуждается в «списочном» месте; депутат заксо от КПРФ Александр Ивачев; депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин.

Еще четыре кандидата, наоборот, отказались от должностей, мешающих им работать в городской думе, все они – единороссы. Сергей Воронин и Анастасия Немец уйдут из областной Общественной палаты, Игорь Володин – из областного заксобрания, а Михаил Матвеев – с поста вице-мэра Екатеринбурга по социальной политике.

Торжественная церемония вручения депутатских мандатов пройдет 19 сентября в здании областного правительства. 25 сентября состоится первое заседание городской думы, на котором должны быть избраны спикер и глава города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

За полгода кибермошенники лишили денег три тысячи уральцев. ЦБ: большинство виноваты сами. / Вручать мандаты депутатам ЕГД впервые будут под областной крышей. / Соседи рассказали, что предшествовало убийству 10-летней девочки из Каменска-Уральского. СК описал подозреваемого (ВИДЕО, ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия,

Новости партнеров