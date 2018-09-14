ЧМ-2018 прошел: «Уральцу-НТ» зачли техническое поражение за отсутствие в городе стадиона

Очень грустно заканчивается сезон для футбольного клуба из Нижнего Тагила «Уралец-НТ» и его болельщиков. Завтра они должны были принять у себя в гостях «Шахтера» из Коркино Челябинской области, но матч не состоится. Городские власти заявили, что в городе нет ни одного подходящего стадиона.

Об этом сообщается на официальной странице ФК «Уралец-НТ» в соцсети. Там пишут, что из-за того, что матч не состоится, команде зачли техническое поражение 0-3. Там же приведено письмо на имя гендиректора клуба Сергея Ионаса от управления физкультуры и спорта администрации Нижнего Тагила. В письме говорится, что ни один стадион города не соответствует требованиям безопасности для футбольных матчей команд III дивизиона, поэтому проведение домашнего матча «не представляется возможным».

Болельщики не скрывают своего негодования. В сообщении на стене группы «Уралец Ультрас» говорится, что клуб пытался самостоятельно договориться со стадионами «Старт» в Верхней Салде и «Центральным» в Невьянске. В Невьянске заявили, что у «Уральца» слишком много фанатов, и местная полиция не берется обеспечить безопасность на игре. «В итоге остаётся лишь Екатеринбург, там-то точно всё организуют, но и там-то всё гораздо дороже в разы. А как вы все знаете, у нашего клуба самый маленький бюджет из ВСЕХ команд III дивизиона. Денег хватит лишь на организацию одного выездного «домашнего» матча в Екб. Поэтому, исходя из всего, пришлось пожертвовать одним домашним матчем – отправили письмо в федерацию футбола Урала что не имеем возможности провести матч 15 сентября с «Шахтёром» Коркино, и нам прислали ответ в виде технического поражения 0:3», – пишут болельщики.

Как уже сообщал «Новый День», команда уже несколько лет находится в крайне тяжелом финансовом положении.

Сейчас у тагильской команды осталось две последних выездных игры, 20-го в Тюмени и 22-го в Тобольске, куда болельщики призывают ехать непременно. И заключительный матч сезона, принципиальнейшее дерби с пермским «Амкаром» 30 сентября. «Где пройдёт этот интереснейший «домашний» матч, никто пока не знает. Ближе к делу, как только клуб договорится о месте проведения игры, так сразу же сообщат нам», – резюмируют тагильчане.

Нижний Тагил, Коркино, служба информации

Нижний Тагил, Коркино. Другие новости 14.09.18

В Екатеринбурге появились 47 улиц с одинаковыми названиями. / В Екатеринбурге ушёл из жизни поэт Верников. / В Екатеринбурге задержали мужчину, который пришел в суд с пистолетом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»