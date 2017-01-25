«Команда обескровлена. Тренер работает на голом энтузиазме» (ФОТО) / Неудавшийся фарм-клуб ФК «Урал» из Нижнего Тагила – на грани закрытия

Публикации за 25.01.17

Пока футболисты и тренерский штаб ФК «Урал» нежатся под кипрским солнцем на зарубежном тренировочном сборе, «Уралец-НТ» из Нижнего Тагила, который в свое время спортивные функционеры хотели сделать фарм-клубом «шмелей», готов прекратить существование. Отдавая предпочтение ведущим командам региона, чиновники бросили на произвол судьбы профессиональные объединения на периферии. «Уралец-НТ» – яркий тому пример. Смешно, но клубу требуется на выступление в грядущем сезоне сумма, равная всего лишь зарплате одного футболиста «Урала» за 2-3 месяца. Но и этих средств у тагильчан нет, найти якорного спонсора не получается. Болельщикам и ветеранам спорта ничего не остается, как искать помощи у депутатов Госдумы.

«Бьемся за существование команды уже 5 лет»

Как передает корреспондент NDNews.ru, устав от бедственного положения, поклонники клуба «Уралец-НТ» написали открытое письмо народным избранникам, надеясь на их помощь. По словам авторов послания (имеется в распоряжении редакции), областной спорткомитет пообещал выделить тагильской команде на 2017 год смехотворные 136 тысяч рублей. Этих денег, говорят болельщики, не хватит даже на первоначальный взнос на участие в третьем дивизионе чемпионата России. «Мы очень рассчитываем, что из городского бюджета команде выделят сумму, которая позволит играть в следующем сезоне. Известно, что в бюджете города на спорт заложено 3 млн рублей, какая часть этой суммы достанется нашей команде, не понятно, – отмечается в письме. – Мы бьемся за существование команды уже 5 лет. Главный тренер обил все пороги городских и областных чиновников, депутатов и бизнесменов. Каждый год мы наскребаем «с мира по нитке», чтобы заявиться на чемпионат и ездить на игры по стране. Игроки не получают денег, главный тренер работает на голом энтузиазме, из команды ушли все иногородние футболисты, когда им перестали платить зарплату».

Второй справа – Сергей Дрожалкин

С этого сезона обязанности главного тренера «Уралец-НТ» исполняет Сергей Дрожалкин. Пока игроки «красно-синих» выступают в зимнем городском первенстве. Бюджет прошлого сезона «Уральца-НТ» составил 1 миллион 398 тысяч рублей (самый маленький в третьем дивизионе, предсказуемый результат – последнее место клуба в своем чемпионате – прим. ред.). «Сейчас команда обескровлена, но она остается единственной в городе, выступающей в чемпионате России. В «Уральце» играют только местные воспитанники, и это серьезный стимул для подрастающих футболистов. Если город останется без взрослой команды, молодежи не на кого будет равняться, и она потеряет стартовую площадку для развития спортивной карьеры. Ситуация критическая, и мы очень надеемся на вашу помощь. Просим вас помочь сохранить команду!», – говорится в заключение письма.

Отметим, что минимальная запрашиваемая сумма в размере 1,5 миллионов рублей – это зарплата одного футболиста ФК «Урал» за 2-3 месяца. Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщал, в частности, что ведущие игроки «оранжево-черных» (к таковым можно отнести, например, замбийского нападающего Чисамбу Лунгу) зарабатывают около 600 тысяч рублей в месяц. Что говорить о других клубах РФПЛ. Футболисты питерского «Занита», к слову, по предварительным сведениям отчета УЕФА, в прошлом сезоне заработали €113 млн.

В этом смысле уместно недавно высказался лидер группы «Чайф» в интервью журналу Hockey Player. Он рассказал, что не любит болеть за футбольный «Урал». «У меня порой возникают вопросы: за кого мне болеть на трибуне ФК «Урал»? Я понимаю, что это бренд, локальная самоидентификация, но эти ребята играют за деньги, и если им где-то предложат больше, то они уедут. Их ничего не связывает с Екатеринбургом. В то же время, если я нахожусь на матче по хоккею на траве, на игре «Динамо-Строителя», то прекрасно знаю, кого поддерживаю, – это парни из соседнего двора, которые ходят по тем же улицам, что и мы. Искренне переживаю и радуюсь за них».

Похороны идеи о фарм-клубе из Путинграда

Напомним, в 2015 году ФК «Урал» окончательно отказался сделать из «Уральца» фарм-команду, выполняющую функцию «дочернего» состава основной футбольной команды региона. Тагильский клуб снялся с чемпионата в 2006 году, оставив второй дивизион из-за финансовых проблем, но в 2011 году расформированная команда снова начала играть, в третьей лиге зоны «Урал – Западная Сибирь» среди любительских футбольных клубов. Эксперты надеялись, что «Уралец-НТ» может вернуться во вторую лигу зоны «Урал – Поволжье», чтобы восполнить пробел – в этом дивизионе не было клуба, представляющего Свердловскую область. Спортивные функционеры отмечали, что в случае успеха оба клуба смогут без лишних сложностей договариваться об обмене игроками, их аренде или о покупке-продаже.

Но восстановлению в полном объеме «Уральца» мешало отсутствие инвесторов. Чтобы играть достойно во втором дивизионе, нужно около 25-30 миллионов рублей в год, рассказывал ранее в интервью NDNews.ru вице-президент «ФК Урал» Александр Левин. Однако спонсоров, особенно якорных, найти не удавалось, Фонд развития спорта высших достижений и другие источники не позволяли покрыть расходы. В результате к 2015 году «Уралец» начал копить долги – в отдельные моменты они достигали 9 млн рублей, отмечал главный тренер «Уральца-НТ» Юрий Ветлугаев. Из команды, говорил капитан Алексей Вершинин, из-за отсутствия зарплаты начали уходить игроки – кто-то подался в бизнес, некоторые от безысходности вовсе разгружали вагоны.

На этом фоне совет директоров «Урала» принял решение о создании на базе екатеринбургской клуба второй профессиональной команды – «Урал-2», которая должна быть заявлена в соревнования второго дивизиона. Эту идею поддержал глава региона Евгений Куйвашев. На «Уралец-НТ», пребывающий в бедственном положении, махнули рукой.

Президент «Урала» заявил, что не увидел в «Уральце» перспективных футболистов. «Более того, мы не нашли взаимопонимания в вопросе развития команды. Собирали несколько совещаний. Все улыбались, говорили, что нужна команда. Но посильной помощи никакой не последовало. Поэтому и приняли решение создавать «Урал-2», – пояснил Григорий Иванов, добавив, что новый фарм-клуб должен помочь «шмелям» выйти в Еврокубки. Этого, как известно, не произошло – последние два года «Урал» плетется внизу турнирной таблицы РФПЛ и борется за выживание, речи о европейских турнирах в принципах не идет.

Фото со страницы клуба «ВКонтакте»

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