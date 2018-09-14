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Пятница, 14 сентября 2018, 14:43 мск

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Куйвашев отстранил Тунгусова от работы по изменению устава Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в персональный состав комиссии по подготовке предложений в Устав

Свердловской области при губернаторе Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор заменил только двух человек: вместо первого заместителя губернатора – главы администрации губернатора Владимира Тунгусова он включил в комиссию вице-губернатора Азата Салихова, а вместо прежнего председателя ОП СО Станислава Набойченко – его преемника Александра Левина.

Напомним, в прошлый раз Куйвашев менял Устав области два года назад, после ухода председателя правительства Дениса Паслера и упразднения его должности. Именно тогда была введена структура областной власти с двумя первыми вице-губернаторами – «идеологическим», место которого занял Владимир Тунгусов, и «экономическим», которым стал Алексей Орлов. Неделю назад должность Владимира Тунгусова была упразднена. Губернатор анонсировал реформу своей администрации, но с конкретными параметрами не спешит.

Екатеринбург, служба информации

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