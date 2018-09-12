«Куйвашев молчит, потому что ему нечего сказать про свою новую администрацию», – мнения экспертов

Уже несколько дней прошло после ликвидации одного из ключевых постов областного правительства – первого вице-губернатора-руководителя администрации губернатора – а Евгений Куйвашев до сих пор не сделал никаких заявлений о том, как же теперь будет устроена структура власти. По мнению экспертов, ждать этого в ближайшие дни и не стоит.

Бывший заместитель уральского полпреда, политолог Андрей Колядин считает, что пока губернатору особенно нечего сказать. «Такие мероприятия, как увольнение главного в регионе хранителя нематериальных активов, связаны с определенными информационными процессами. В правительстве каждого региона есть тот, кто отвечает за экономические активы, обычно это председатель правительства или сам губернатор, и тот, кто несет ответственность за нематериальные, которые ничуть не менее важны. Зачастую губернаторов отправляют в отставку именно за проблемы с нематериальными активами, поэтому такое спонтанное решение по Тунгусову необходимо обосновать. Конечно, потом вы все узнаете – что это была «долгая и планомерная работа». Но главное уже произошло – убрали самого сильного. Если Тунгусову вздумается снова выстроить конфронтацию с губернатором, это очень сильно изменит расклад в регионе», – считает Колядин.

Политтехнолог Александр Пирогов допускает, что реформирование администрации губернатора вполне может подождать до 25 сентября и даже дольше. «Я не знаю, когда и как это произойдет, можно только предполагать. Например, не все кандидаты на посты в новой администрации уже утверждены, какие-то ждут согласования. Уже понятно, что структура будет меняться. Логично будет представить новую структуру администрации уже вместе с персоналиями, – полагает Александр Пирогов. – Сейчас, когда все готовятся к первому заседанию гордумы и избранию главы города, губернатору можно спокойно подумать. Спешка хороша только при ловле блох, а ловить блох сейчас нет никакой необходимости. Работа администрации губернатора не остановится от принятого им решения».

Напомним, в субботу, комментируя информацию об упразднении поста первого заместителя – главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, г-н Куйвашев сообщил, что речь идет о преобразовании всей структуры администрации губернатора. «Вы все узнаете обязательно», ‒ пообещал он. Наблюдатели резонно предполагали, что пояснения появятся в понедельник, когда будут объявлены итоги муниципальных выборов в Екатеринбурге, но пока что в департаменте информполитики Свердловской области не сообщают, когда можно ждать заявления Евгения Куйвашева. Кадровый статус Владимира Тунгусова там также не разъясняют ‒ означает ли пятничный указ его увольнение или ему будет предложена новая должность, пока неясно. Впрочем, в ДИПе уже говорят, что документ лишь упразднил одну из должностей. «Об отставке [Владимира Тунгусова] этот документ не говорит», ‒ сообщили «Новому Дню» в департаменте.

Екатеринбург, служба информации

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