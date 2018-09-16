Под Режом горят торфяники, жители мучаются от густого дыма (ФОТО)

В селе Озерном Режевского района горят торфяники, местные жители мучаются от дымы, застилающего воздух. Как сообщила РИА «Новый День» очевидица, торфяники горят еще с пятницы. «Горит с пятницы, как сильный ветер был. Раздуло. Но нас ветер спасал, отгонял. А сегодня нету», -поделилась женщина.

В пресс-службе ГУ МЧС о пожаре еще не в курсе, но обещали уточнить в ближайшее время. Добавим, в селе Озерном проживает около 1290 человек.

Отметим, что торфяные пожары – не редкость в Режевском ГО. В 2016 году пожарным пришлось бороться с мощным торфяным пожаром на площади более 100 га.

Торфяной пожар в Режевском ГО. 2016 год

Реж, служба информации

Реж. Другие новости 15.09.18

Подозреваемый в убийстве ребенка из Каменска-Уральского пробудет под арестом до середины ноября. / Итоги недели от РИА «Новый День»: выборы, интриги и детский менингит (ФОТО, ВИДЕО). / Шестеро маленьких детей чуть не сгорели на пожаре в Ивделе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»