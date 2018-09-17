Предприниматель рассказал, как отжимают бизнес в Свердловской глубинке (ВИДЕО)

В Серове продолжается скандал с переделом на рынке похоронных услуг. В публичную плоскость попала информация об обысках в офисах и на производстве мемориальной службы «Обряд», которая занимает внушительную часть этого рынка. Но история имела продолжение, и, по мнению владельца компании, оно уже вырисовывается как многоходовая схема, конечная цель которого – отнять или уничтожить бизнес.

Сотрудники серовского отделения ОЭБиПК пришли в офисы Уральской мемориальной компании «Обряд» 15 августа – якобы для осмотра помещений в рамках доследственной проверки по делу о мошенничестве. Формальным поводом стало расследование факта попытки получения жительницей Серова Н. Поляковой 270 тысяч рублей компенсации из бюджета – за похороны ее супруга. Однако осмотр закончился изъятием всех бухгалтерских документов за последние три года. А затем в течение месяца сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД «Серовское» допрашивали работников «Обряда», партнеров и родственников умерших репрессированных и политзаключенных. «К середине сентября стала понятна цель, схема и бенефициары происходящего», – делится руководитель УМК, бизнесмен Дмитрий Киреев.

Как отжимают бизнес в глубинке

По его словам, события выстраиваются с точностью по схемам 90-х. Как и почти 30 лет назад, операция проводится в несколько этапов. Первый из которых – закошмарить, продемонстрировать силу, изъять документы. И в этой истории примечательна роль силовиков из ОЭБиПК.

«Когда 15 августа мне позвонили и рассказали, что какие-то люди с корочками отдела по борьбе с экономическими преступлениями взламывают офисы «Обряда», и что речь идет о хищениях из госбюджета, я подумал, что это какая-то ошибка. С бюджетом мы не работаем, и положенные им компенсации люди получают в собесе сами. Предъявленная бумага содержала распоряжение об осмотре только одного помещения «Обряда» с целью проверки. Никакого существующего дела даже не фигурировало в этой бумаге, о поводе туманно было написано «по поступившей в отдел информации» – прямо 37-й год, – рассказывает собеседник агентства. – Когда я начал совместно с адвокатами отсматривать видео с камер наблюдения, мы подумали, что это съемки какого-то гангстерского боевика. Вскрывали двери в помещения без присутствия представителей компании, в том числе и сторонних компаний, арендующих у нас помещения. Два субъекта, приведенных силовиками в качестве понятых, мирно спали в углу у входа, пока шло тщательное обшаривание столов, гробов, венков и даже личных вещей работников». После «осмотра» из офисов «Обряда» исчезла вся бухгалтерская документация за три года, компьютеры и оргтехника. Работа предприятия была парализована – на жестких дисках, помимо шаблонов и расчетов, были фотографии, эскизы памятников, координаты клиентов. В срочном порядке сотрудникам мемориальной компании пришлось публиковать информацию о произошедшем в местных СМИ. Людей просили подойти в офисы «Обряда» и принести фотографии, заново нарисовать эскизы, рассчитать сметы и сроки работ.

«И это можно назвать следующим этапом по уничтожению бизнеса. Когда пытаются сломать репутацию, посеять панику в коллективе и сделать выгодное предложение работникам о переходе к более сильному конкуренту со своими клиентами и заказчиками. Все это было применено к работникам УМК «Обряд», – говорит Киреев. – Мне, как руководителю, никто не потрудился объяснить причину происходящей вакханалии». По поводу того инцидента с получением компенсации, который якобы послужил поводом для проверок правоохранителей, никаких пояснений также не поступило. «Дело не возбуждено, продолжается доследственная проверка, говорят мне в ОБЭПиК», – сообщил Киреев.

По его словам, из переговоров с Поляковой стало понятно, что пытаются скомпилировать историю с получением двойной компенсации за похороны, аналогичную той, что произошла не так давно в Ивделе. Мужчина похоронил родственника, имеющего статус пострадавшего от политических репрессий и предъявил в соцзащиту сумму к компенсации. Закон №191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных жертвами политических репрессий в Свердловской области» обеспечивает компенсацию процедуры похорон, включая надгробный знак (один) и его установку. Но! Полноценный каменный памятник возможно установить только спустя год, когда земля осядет. И во время похорон ставят просто деревянный крест, который к компенсации не относится, а памятник заказывают и устанавливают через год. К сожалению, этого просто не знал житель Ивделя и потребовал через суд с министерства соцзащиты оплатить расходы полностью.

Возможно, похожая ситуация произошла с Поляковой – то ли с умыслом, то ли не до конца понимая, она предъявила в соцзащите документы на компенсацию. Договор был оплачен лишь частично, а до окончания работ по нему оставался еще месяц. В соцзащите клянутся, что к ним пришли и затребовали документы целенаправленно по Поляковой. Как уже писал ИАА «Новый День», Полякова не смогла пояснить журналистам в каком качестве и почему ее опрашивали.

«Опросы с пристрастием» устроили, по словам Киреева, огромному количеству его сотрудников. «Их ловили на улицах, возле дома, возле офисов «Обряда» и осуществляли «опрос», – рассказывает бизнесмен. – Задаваемые вопросы касались всех нюансов организации бизнеса, и никак не могут быть притянуты к «установлению дополнительных сведений для возбуждения уголовного дела». Более того, опрашивались например, грузчики, которые понятия не имели о бумагах, и бывшие работники предприятия, которые уже и не помнили нюансов деятельности, и вынуждены были соглашаться с предлагаемыми ответами, чтобы побыстрее закончить процедуру «опроса».

Но главным ужасом для УМК «Обряд» стали звонки родственников умерших, которых также начали приглашать в ОЭБиПК. «По роду деятельности мы имеем дело с человеческим горем, и лишние проблемы родственникам ушедших точно не в радость. Мне легче расторгнуть договоры, их ведь не так много по сравнению с основным потоком, меньше 1 %, но у министерства нет схемы «обратного хода» по процедуре похорон и возвращению компенсаций», – говорит Киреев. «Кроме того, в Серове и окрестностях живет много родственников реабилитированных и политзаключенных, и страх перед вот такими вызовами с предложениями добровольно дать нужные показания, у них «в крови». Задавали странные вопросы – например, «Откуда вы узнали про компенсации, может, это «Обряд» вам рассказал?» Кому фотографию мою показывали, у кого просто спрашивали: «Может, вас Киреев подучил компенсацию получать?» – продолжает Дмитрий. По его словам, по городу поползли слухи о последних днях компании, активно поддерживаемые представителями конкурентов. По странному совпадению, знание информации из изъятых бумаг начали демонстрировать представители фирмы-конкурента «Мемориал», образованной двумя экс-полицейскими, уволенными из органов со скандалом. Илья Кропотин 12 марта 2015-го был осужден за превышение должностных полномочий на три года условно, а Ринад Ибняаминов – по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» и по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Или, как кратко выражаются местные, – один за пытки, второй за покрывательство притона.

«Содержание закрытой бухгалтерской отчетности и товарных остатков по складам, которые имелись только в одном месте – в документах, изъятых для изучения ОЭБиПК, было разглашено представителями «Мемориала» моим сотрудникам и сопровождалось приглашением переходить «на сильную сторону» с мотивировкой «Киреева все равно посадят, найдут за что», – рассказывает бизнесмен.

Директор УМК «Обряд» недоумевает: неужели сейчас, в 2018 году, так нагло разворачивается схема с отъемом бизнеса. Сильной стороной «Обряда» в свое время стали трезвые рабочие, внимательный персонал и четкость в исполнении обязательств. «Никто не мешает хоть «Мемориалу», хоть кому-то еще правильно организовать работу, и пойдут люди, – отметил собеседник «Нового Дня». – Для этого не обязательно рушить чужой бизнес или забирать у конкурентов. На заказах госструктур, конечно, люди расслабляются – ООО «Мемориал» эксклюзивно обслуживает городскую больницу. Почему правоохранительные органы действуют так, будто имеют заинтересованность в таком развитии событий?»

Предприниматель Дмитрий Киреев отправил запрос об оценке действий серовского ОЭБиПК в службу внутренних расследований МВД. В ближайшее время бизнесмен намерен обсудить ситуацию с представителями прокуратуры. «Видимо, потом и президента придется просить разобраться, если не найдется управа на местном уровне», – говорит он.

Серов, Свердловская область, служба информации

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