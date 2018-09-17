В Екатеринбурге начали отключать фонтаны и готовить их к зиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первым законсервировали тот, что находится в сквере Люльева на Уралмаше. «Были произведены работы по сливу воды, очистке чаши фонтана и консервации электроники. Поверх сооружения установлены бетонные перекрытия», ‒ сообщили в администрации города.

Напомним, фонтаны в Екатеринбурге начали работать с середины мая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

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