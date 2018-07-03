В Екатеринбург вернулась жара, уральцы охлаждаются в фонтанах (ФОТО)

В Екатеринбург после вчерашней грозы, которая пришла в город вечером, вернулась жара. Уже днем тучи разошлись, стало солнечно и жарко. Сейчас температура воздуха в уральской столице составляет около + 25 градусов, а завтра ожидается до +31.

Горожане, не доехавшие до пляжей, привычно охлаждаются в фонтанах у «Ельцин Центра» и «Пассажа». В основном, в воде резвятся дети.

Напомним, Роспотребнадзор не нашел в Свердловской области ни одного водоема, пригодного для купания. По версии регионального управления МЧС, три пляжа на весь Средний Урал безопасны ‒ один в Новоуральске, два в Первоуральском городском округе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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