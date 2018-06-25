Целых 2 дня тепло – уральцы открывают купальный сезон (ФОТО)

Установившаяся жаркая погода позволила екатеринбуржцам открыть купальный сезон. Однако официальных разрешений ни один городской пляж еще не получил.

Пляжи проверяют две структуры: Роспотребнадзор исследует качество воды, МЧС – подготовленность и безопасность берега.

На данный момент Роспотребнадзор продолжает исследование воды в водоемах на пригодность для купания. Специалисты ведомства составят список разрешенных для купания мест в четверг.

В 2017 году пригодными для купания были признаны только два пляжа в области: на озере Щучьем в Тавдинском районе и на восточном берегу Шарташа.

В свою очередь МЧС сообщили, что на данный момент могут порекомендовать как соответствующие правилам безопасности только три пляжа: один в Новоуральске и два в Первоуральском городском округе. Как пояснили специалисты МЧС, для обследования на предмет соответствия правилам безопасности заявку должны подавать муниципалитеты.

«По Екатеринбургу заявок на обследование пляжей пока не поступало», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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