Роспотребнадзор не нашел в Свердловской области ни одного водоема, пригодного для купания

Из 118 зон отдыха на 63 водоемах Свердловской области Роспотребнадзор не нашел ни одной, которая была бы полностью пригодна для купания. Более-менее безопасно купаться только в озере Щучьем в Тавдинском городском округе, также санэпидзаключение есть у Шарташа, но оно не дотягивает до нормативов.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, мониторинг и отбор проб воды в местах купания людей ведется постоянно. При этом собственники и арендаторы пляжей должны самостоятельно сами организовывать постоянный лабораторный контроль качества воды.

Сегодня только 2 водных объекта в Свердловской области имеют соответствующие санэпидзаключения: озеро Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег озера Шарташа в Екатеринбурге. В Щучьем вода соответствует санитарным стандартам, а в Шарташе чуть-чуть не дотягивает – не соответствует требованиям «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по показателям: окраска столбика 10 см, pH, химическое потребление кислорода.

«Роспотребнадзором по Свердловской области постоянно осуществляется отбор проб воды на 63 поверхностных водных объектах, используемых населением для купания. По состоянию на 21 июня отобрано и исследовано 276 проб воды на санитарно-химические показатели и 306 проб на микробиологические показатели. 67% отобранных пробы по санитарно-химическим показателям и 14% проб по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Санитарные врачи подчеркивают, что на территории области отсутствуют организованные зоны отдыха, соответствующие требованиям санитарного законодательства.

«Использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным», – заключили в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, из-за установившейся на этой неделе жаркой погоды, свердловчане все же открыли купальный сезон, несмотря на запреты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.06.18

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