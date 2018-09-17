Скончался уральский философ Константин Любутин

Ушел из жизни Константин Любутин ‒ ведущий специалист в области истории философии, автор нескольких сотен научных и научно-популярных историко-философских работ, заслуженный деятель науки РСФСР. Ему было 83 года.

Константин Николаевич родился в Костромской области, окончил философский факультет МГУ. С 1959 года преподавал в Уральском университете, было одним из организаторов философского факультета и кафедры истории философии. С 1976 по 1989 годы возглавлял факультет. С 2000 года был научным сотрудником Института философии и права УрО РАН. Возглавлял научную школу «Проблемы человека и гуманизма в истории философии». Под его руководством защитили диссертации больше 70 человек.

Екатеринбург, служба информации

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