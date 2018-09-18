Прощание с философом Константином Любутиным состоится 19 сентября

Похороны известного уральского философа Константина Любутина пройдут завтра, 19 сентября.

Как сообщил «Новому Дню» ученик Константина Николаевича Анатолий Гагарин, прощание состоится в 14:00 в траурном зале 40-й больницы (ул. Волгоградская, 189/9; въезд с дублера ул. Серафимы Дерябиной). «В 13:00 примерно на Ленина, 51, подойдут два автобуса – от УрГУ заберут всех желающих попасть в траурный зал. Поминальный обед состоится в кафе «Талисман» на улице Крауля, 63. Конверт для помощи семье Константина Николаевича открыт в деканате департамента философии», – отметил Гагарин.

Напомним, Константин Любутин умер 17 сентября в возрасте 83 лет. Он был ведущий специалист в области истории философии, автор нескольких сотен научных и научно-популярных историко-философских работ, заслуженный деятель науки РСФСР.

Константин Николаевич родился в Костромской области, окончил философский факультет МГУ. С 1959 года преподавал в Уральском университете, было одним из организаторов философского факультета и кафедры истории философии. С 1976 по 1989 годы возглавлял факультет. С 2000 года был научным сотрудником Института философии и права УрО РАН. Возглавлял научную школу «Проблемы человека и гуманизма в истории философии». Под его руководством защитили диссертации больше 70 человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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